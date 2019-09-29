الأحد 29 سبتمبر 2019 10:47
قصة الفيلم السوداني الذي فاز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان الجونة
للمرة الأولى، حصل فيلم سوداني على جائزه أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الجونة السينمائي الذي ينظم في منتجع الجونة علي ساحل البحر الأحمر بمصر.
التفاصيل
- الفيلم فاز بجائزة النجمة الذهبية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الثالثة للمهرجان، التي اختتمت الجمعة.
- فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء مأخوذ عن قصة بعنوان "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب حمور زيادة ويناقش قصة جدلية صوفية.
- تدور أحداث الفيلم في قرية سودانيَّة صغيرة صوفيَّة الطابع، تتأثر بآراء الشيوخ والصوفية.
- في تلك القرية يولد "مزمل"، الذي تذهب به والدته "سكينة" إلى شيخ القرية لتباركه، فتفاجأ بأن الشيخ تنبأ لها أن هذا الطفل سيموت عندما يُكمل عامَه العشرين.
- بسبب النبوءة، يعيش بطل الفيلم مترقباً نهايته التي حددها الشيخ مانعاً نفسه من الحياة، إلى أن يصل إلى عامه العشرين فيكتشف أن النبوءة كاذبة ويقرر الهروب من قريته باحثاً عن عالم آخر.
- مخرج الفيلم أمجد أبو العلاء قال في تصريحات صحيفة عقب فوزه: "اخترت الفكرة لتأثري الشديد بموت جِدتي التي كانت محبة الحياة، ولانشغالي الشديد بالموت الذي لا أفهم فلسفته ولدحض خرافات تتحكم في مصير البشر".
- اعترض نقاد على فكرة الفيلم، وقالوا إنه يقدم السودان على أنه بلد خرافات، كما انتقدوا أن يكون بطل الفيلم يدرس القرآن ومع هذا يبدو على هذا النحو من السلبية وتقبله فكرة أنه سيموت في العشرين لمجرد نبوءة تخالف تعاليم الدين.
- سبق أن فاز مخرج الفيلم في وقت سابق من هذا الشهر بجائزة "أسد المستقبل" من مهرجان البندقية وحصل على منح مالية من مهرجانات برلين وبيروت والنرويج.
جوائز
- ذهبت النجمة الفضية بالمسابقة للفيلم البولندي (عيد القربان) بينما ذهبت النجمة البرونزية للفيلم المغربي (آدم) إخراج مريم توزاني.
- الفيلم الجزائري (بابيشا) للمخرجة مونية مدور حصل على جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل.
- فاز البولندي بارتوز بيلينيا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (عيد القربان) بينما فازت التونسية هند صبري بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (حلم نورا).
- في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: حصل فيلم (إبراهيم إلى أجل غير مسمى) للمخرجة الفلسطينية لينا العبد على جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل، كما فاز فيلم (الحديث عن الأشجار) للمخرج السوداني صهيب قسم الباري بالنجمة الذهبية فيما ذهبت النجمة الفضية للفيلم الجزائري (143 طريق الصحراء) للمخرج حسان فرحاني وجاءت النجمة البرونزية من نصيب الفيلم الأفغاني (مدينة في الريح) للمخرج أبوزار أميني.
- في مسابقة الأفلام القصيرة فاز بالنجمة الذهبية الفيلم الهولندي (امتحان) من إخراج سونيا حداد، فيما ذهبت النجمة الفضية إلى الفيلم اللبناني (أمي) من إخراج وسيم جعجع بينما فاز بالنجمة البرونزية فيلم (لحم) للمخرجة البرازيلية كاميلا كاتر.
- فاز فيلم (سلام) للمخرجة الأردنية زين دريعي بجائزة أفضل فيلم عربي قصير.
- خارج المسابقات الرسمية فاز الفيلم الفرنسي (البؤساء) للمخرج لادج لي بجائزة "سينما من أجل الإنسانية" التي تمنح بناء على تصويت الجمهور، بينما منحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما جائزتها للفيلم اللبناني (1982) إخراج وليد مؤنس.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز