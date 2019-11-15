بودكاست لحظة
الجمعة 15 نوفمبر 2019 00:11

قصة الأندلس.. بين الازدهار والنكبة

حضارة الأندلس، كيف بناها المسلمون، ومن أضاعها من بين أيديهم؟

المصدر
الجزيرة بودكاست
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الأندلس
الاذدهار
النكبة

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