فيروس كورونا
الأحد 15 مارس 2020 22:13

قسم شرطة أمريكي يطالب المجرمين بتعليق أنشطتهم بسبب كورونا

جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضرب الولايات المتحدة
جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضرب الولايات المتحدة
رويترز
طالب قسم الشرطة في مدينة سولت لايك -بولاية يوتا الأمريكية- المجرمين بعدم ارتكاب جرائم خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وغرد القسم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- ورد فيها "نظرًا لتأكد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المجتمع، يطلب قسم الشرطة في مدينة سولت لايك من كل المجرمين وأصحاب السلوك الشرير أن يتوقفوا حتى إشعار آخر".

 

وأضاف الحساب "نقدر تعاونكم المتوقع في التوقف عن الجريمة، ونشكر المجرمين مقدمًا".

 

وظهرت نتائج تحليل الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لفيروس كورونا سلبية، وذلك بعدما التقى مسؤولين برازيليين، الأسبوع الماضي، وثبت إصابة أحدهم بالفيروس.

 

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يدعو الأمريكيين لمواجهة خطر فيروس كورونا بالصلاة (رويترز)

 

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، غرد ترمب "لشرف عظيم أن أعلن الأحد 15 مارس/آذار يومًا وطنيًا للصلاة. نحن بلد، على مر تاريخنا، نتوجه إلى الله من أجل الحماية والقوة في أوقات كهذه"، مضيفًا "بغض النظر عن مكان وجودكم، فإنني أشجعكم على التوجه إلى الصلاة كفعل إيماني. معًا سننتصر بسهولة".

 

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وكان مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، الخميس الماضي، أكد إصابة وزير الاتصالات، فابيو واجنجارتن، بفيروس كورونا بعد أن ظهور نتيجة التحليل "إيجابية" مرتين.

 

يذكر أن واجنجارتن قد رافق الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في رحلة للولايات المتحدة، مطلع هذا الشهر، ونشر صورة على موقع انستغرام يظهر فيها إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

 

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من جهته، استبعد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس /كورونا/ المستجد (كوفيد-19).

وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، يناقش تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد (رويترز)

 

وقال منوشين "من الواضح أن النشاط الاقتصادي سينتعش في وقت لاحق من العام الجاري بينما نواجه فيروس كورونا"، مستطردًا "المشكلة الحقيقية لا تكمن في الوضع الاقتصادي الحالي، بل تكمن في الأدوات الاقتصادية التي سنستخدمها للتأكد من أننا سنجتاز هذه الأزمة".

 

وتأتي تصريحات وزير الخزانة في وقت شهد فيه سوق الأسهم الأمريكي أسوأ هبوط له الأسبوع الماضي، وسط استمرار تفشي فيروس كورونا، وحالة عدم اليقين الناتجة عنه وآثاره على تدني معنويات السوق والمستثمرين.

 

وأثر تفشي الفيروس سلبيًا على اقتصادات العالم بأسرها، ولا سيما عقب انتشاره السريع في القارتين الآسيوية والأوربية، معززًا المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم.

 

في السياق، بلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة 3110 حالة، منها 167 حالة جديدة، في حين أن عدد الوفيات 62 حالة من بينها 5 حالات جديدة. وحتى الآن، سجلت أكثر من 163 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حول العالم، تعافى منهم أكثر من 76 ألف حالة، وتوفي ما يزيد عن 6 آلاف حالة.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
عدوى فيروسية
جائحة
دونالد ترمب

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