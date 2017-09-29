اللاجئون
الجمعة 29 سبتمبر 2017 21:17

قرية مجرية تحتج على استضافة لاجئين أطفال

مصورة مجرية تركل اللاجئين
أرشيفية
أشاد رئيس الوزراء القومي المجرى فيكتور أوربان اليوم (الجمعة) باحتجاج ضد أطفال اللاجئين الذين وصلوا لزيارة قرية.

وقال أوربان، على هامش قمة الاتحاد الأوربي في تالين، عاصمة إستونيا، "لايوجد خطأ" في الاحتجاج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (إم.تي.أي) الحكومية.

وأضاف أوربان، الذي يعارض بشدة أي ترحيب أوربي باللاجئين والمهاجرين: "من الصحيح جدا التعبير بصوت عال وصريح عن الرأي".

وحاولت مجموعة "مساعدة الهجرة" جلب مجموعة من الأطفال، معترف بهم رسميا كلاجئين، إلى قرية أوكسيني لقضاء عطلة.

وقد نفذت المجموعة بالفعل إجراءات مماثلة في أماكن أخرى، بالاتفاق مع  السلطات المحلية.

ولكن في أوكسيني، شارك نحو 2500 شخص في احتجاج، كما شق أحدهم إطارات السيارة المملوكة لصاحب الفندق، الذي يقدم الضيافة للأطفال ورئيس البلدية.

وظهر أوربان زعيما للجبهة المناهضة للهجرة داخل الاتحاد الأوربي في عام  2015 مع بدء وصول الآلاف من اللاجئين على طول طريق البلقان.

وكانت المجر أولى البلدان التي سارعت لإقامة سياج على حدودها، وإيقاف اللاجئين والمهاجرين، قبل ستة أشهر تقريبا من قيام دول أخرى بالأمر نفسه  في أبريل/نيسان 2016.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
المجر
بودابست
اللاجئون
أطفال
فيكتور أوربان
احتجاج

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: إسرائيل تحقق مع إمام فلسطيني لصلاته على مهدي عاكف
Thumbnail
أمريكا تسحب دبلوماسيين من كوبا بسبب مرض غامض

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم