الأحد 21 يوليو 2019 16:05
قرقاش يبرر الانسحاب الإماراتي من اليمن: الحروب الحديثة معقدة
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن انسحاب قوات بلاده من اليمن يأتي لإفساح المجال للمشروع السياسي.
التفاصيل
- في تغريدات له على "تويتر"، قال قرقاش إن التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدوات سياسية وعسكرية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وإن التحالف في اليمن صلب وقوي.
- تابع قرقاش بأن "الحروب الحديثة" معقدة، وضرب مثالا بسوريا والعراق وأفغانستان، مؤكدا أن التحالف حقق مجموعة من أهدافه في اليمن وعلى رأسها "صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض".
التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2019
الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2019
الانسحاب الإماراتي من اليمن
- السعودية تقود تحالفا عسكريا تشاركها فيه الإمارات لقتال الحوثيين في اليمن، منذ عام 2015.
- قامت الإمارات بمقتضى ما قيل إنه "صفقة مع الحوثيين" بإخراج قواتها بشكل تدريجي من اليمن الشمالي (سابقًا)، مقابل التزام الحوثيين عدم مهاجمة أراضيها أو قصف مقراتها ومعسكراتها في جنوب اليمن.
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تورطت الإمارات على مدار السنوات الماضية في تنظيم عمليات اغتيال ودعم المتمردين على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى إنشاء تشكيلات مسلحة ومجموعات انفصالية خارجة عن القانون، وكذلك إدارة سجون سرية تمارس فيها التعذيب بحق المعتقلين.
- حسب العديد من المراقبين، فقد حدث تطور متسارع في قدرة الحوثيين على شن هجمات بصواريخ كروز والطائرات المسيرة، ومنذ بداية عام 2019، تغيرت معادلة الحرب، وأصبح بمقدور الضربات الحوثية تجاوز الدفاعات الجوية السعودية والإماراتية وإصابة أهدافها.
- أدى هذا التطوير في القدرات العسكرية للحوثيين إلى إيجاد حالة من الردع المتبادل بين طرفي الصراع من المتوقع أن يدفعهما للتفكير في بدائل أخرى.
- تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي ينادي بانفصال الجنوب عن اليمن، كما تدعم مليشيات في عدة محافظات مناهضة للحكومة الشرعية.
- المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حذر من نشوب حرب واسعة بالمنطقة تأخذ اليمن في طريقها، وطالب الأطراف المعنية بأن تمتنع عن أي فعل يجر اليمن لهذا الاتجاه.
- مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، كان انتقد السعودية والإمارات، بسبب تقديمهما نسبة متواضعة من مئات الملايين من الدولارات التي تعهدتا بتقديمها للمساهمة في جهود إنسانية باليمن.
- تصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن، حيث أودت الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام بحياة عشرات الآلاف وتركت الملايين على شفا المجاعة، بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
المصدر
وكالات
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