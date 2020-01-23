مقتل جمال خاشقجي
الخميس 23 يناير 2020 10:33

قرصنة هاتف بيزوس.. هل تعيد ابن سلمان لدائرة الاتهام بشأن اغتيال خاشقجي؟

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان, ومؤسس أمازن جيف بيزوس
Saudi Press Agency
أثار إصدار مسؤولان أمميان بيانًا يطالبان فيه بإجراء تحقيق فوري بشأن القرصنة المزعومة لهاتف جيف بيزوس من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضجة واسعة على منصات التواصل.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر بشكل واسع على وسم (#Bezos).

وبيزوس هو مالك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ومالك ومؤسس شركة أمازون، ويعد أغنى رجل في العالم.

واستنكر المدونون، خاصة على المنصات الأمريكية، قيام ولي العهد الشاب بخطوة كهذه خاصة أنها تأتي قبل 5 أشهر فقط من اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يعمل كاتبًا في "واشنطن بوست".

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بيان إن "توقيت قرصنة هاتف بيزوس يدعم إجراء تحقيق عن مزاعم بأن ابن سلمان أمر أو حرض على قتل خاشقجي".

وتساءل آخرون إذا ما كان للرئيس الأمريكي دونالد ترمب يد أو على معرفة مسبقة بالأمر نظرًا لعلاقته "الوثيقة" بمحمد بن سلمان.

وفي المقابل، طالب مغردون بتقديم المزيد من الأدلة بشأن فرضية ضلوع ولي العهد السعودي في قرصنة هاتف بيزوس.

وأعلن مسؤولان أمميّان مساء أمس الأربعاء أن لديهما معلومات تشير إلى "احتمال ضلوع" ابن سلمان في اختراق هاتف بيزوس، وطالبا بتحقيق فوري، لكن الرياض سارعت للنفي، في حين ذكر الإعلام الأمريكي أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) يحقق في الأمر.

وصدر بيان أممي يحمل توقيع كل من أنييس كالامار، المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي ورئيسة التحقيق المستقل حول مقتل خاشقجي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي.

ووفق البيان، تبادل ابن سلمان وبيزوس أرقام هواتفهما قبل شهر من قرصنة هاتف الأخير، كما حدث الاختراق في الشهر ذاته الذي اخترقت فيه هواتف اثنين من المقربين لخاشقجي.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود لوكالة رويترز "أعتقد أن كلمة منافية للعقل هي الوصف الدقيق"، مضيفا أن "فكرة أن يخترق ولي العهد هاتف جيف بيزوس فكرة سخيفة بالتأكيد".

وكانت السفارة السعودية في أمريكا، قد نشرت في وقت سابق أمس خبرًا تنفي فيه جملة وتفصيلًا ما أورته وسائل إعلام غربية عن ضلوع "المملكة" في القرصنة، كما طالبت بفتح تحقيق في هذا الشأن.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريرًا مستند لمعلومات حصرية، بأن هاتف بيزوس تعرض لقرصنة عام 2018 بعدما تلقى رسالة مشفرة عبر تطبيق واتساب أرسلت من هاتف محمد بن سلمان، وعلى ما يبدو أنها كانت تحمل "فيروس" اختراق.

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المصدر
الجزيرة مباشر
الغارديان
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