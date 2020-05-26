مصر
الثلاثاء 26 مايو 2020 14:46

قرد يهاجم مذيعة مصرية على الهواء ويجبرها على الفرار (فيديو)

القرد أجبر المذيعة لبنى عسل من مغادرة الأستديو مذعورة
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هربت مذيعة مصرية من الاستوديو أثناء بث برنامجها على الهواء مباشرة بسبب مهاجمة قرد لها وتحرشه بها.

وحاولت بنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة المصرية الخاصة، مداعبة قرد يدعى "النسناس بقاليلو" والذي ظهر في برنامج المقالب "كريزي تاكسي" خلال شهر رمضان المبارك.

واستجاب القرد لها في بداية الأمر، لكنها فقدت السيطرة عليه تمامًا ليهاجمهما ويعتدي عليها ويتحرش بها، بينما يعلو صراخها قبل أن تفر هاربة من الاستوديو، وسط ضحكات الحاضرين.

واضطر المخرج إلى الخروج على الفور لفاصل اضطراري عقب مغادرة لبنى الأستوديو وهي تجري مذعورة، بعدما كاد القرد أن يتسبب في إصابتها.

​وشارك القرد في الموسم الثاني من برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري إبراهيم السمان على فضائية الحياة، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول برمضان الماضي.

وكان السمان قد قال خلال الحلقة إن القرد يتم تدريبه يومياً لأكثر من 6 ساعات، ثم طلب من لبنى مداعبة القرد وألا تخشى منه، لكنه انفعل عليها بعد فترة وجيزة وتسبب في هذا المشهد.

المصدر
الجزيرة مباشر
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