قراصنة يسرقون "بتكوين" بـ 41 مليون دولار من بورصة بينانس

شاو تشانغ بنغ الرئيس التنفيذي لبورصة بينانس بلومبرغ

قالت شركة بينانس، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، اليوم الأربعاء إن قراصنة على الإنترنت سرقوا عملات "بتكوين" الرقمية بقيمة 41 مليون دولار منها.

وتعتبر هذه أحدث واقعة ضمن سلسلة سرقات تستهدف بورصات العملات المشفرة في أنحاء العالم. أبرز تصريحات "بينانس": المتسللون سحبوا سبعة آلاف بتكوين (41 مليون دولار) باستخدام عدد من التقنيات "بما في ذلك التصيد والفيروسات وهجمات أخرى" وفقًا لمنشور كتبه تشاو تشانغ بنغ الرئيس التنفيذي لبورصة بينانس على موقع الشركة.

المنشور قال إن أموال المستخدمين لن تتأثر لأن الشركة ستستخدم صندوق أصول آمن لها لتغطية خسائرهم.

المتسللون قاموا بتنظيم المعاملة لتجاوز عمليات الفحص الأمني الحالية، ولم تتمكن الشركة من منع السحب قبل تنفيذه.

بمجرد تنفيذ السحب، أثار ذلك إنذارات على نظام الشركة، وتم إيقاف جميع عمليات السحب بعد ذلك مباشرة. انخفاض بتكوين: بتكوين انخفضت 4.2% في أوائل التعاملات الآسيوية مع نشر نبأ الاختراق، لكنها عوضت بعض خسائرها في وقت لاحق.

البورصة قالت إن المتسللين قد يسيطرون على بعض حسابات المستخدمين وقد "يستخدمون تلك الحسابات للتأثير على الأسعار في هذه الأثناء".

"تشاو" قال على تويتر: إن بورصات عملات مشفرة أخرى، بما في ذلك كوين-بيز، أوقفت الإيداعات من عناوين مرتبطة بعملية الاختراق.

تشاو: يجب أن نجري مراجعة أمنية شاملة، ستشمل المراجعة الأمنية جميع أجزاء أنظمتنا وبياناتنا.

في تغريدة مرتبطة بالمنشور، قال تشاو إنها "ليست أفضل الأيام، لكننا سنبقى شفافين". Not the best of days, but we will stay transparent. Thank you for your support!https://t.co/Y1CQOatEpi — CZ Binance (@cz_binance) ٧ مايو ٢٠١٩