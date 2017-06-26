الولايات المتحدة
الاثنين 26 يونيو 2017 10:41

قراصنة مؤيدون لتنظيم الدولة يخترقون موقع حاكم ولاية أوهايو

دونالد ترمب يتحدث مع حاكم أوهايو جون كاسيتش
رويترز/أرشيفية
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن موقع حاكم ولاية أوهايو جون كاسيتش كان من بين عدة مواقع حكومية في أوهايو تم اختراقها، الأحد، وتم وضع رسائل مؤيدة لتنظيم الدولة.

وجاء في الرسالة، التي وضعت على موقع كاسيتش، والمكتوبة على خلفيه سوداء "أحب الدولة الاسلامية"، "ستحاسب يا (الرئيس الأمريكي) دونالد ترمب، أنت وكل شعبك على كل قطرة دماء تسال في بلاد المسلمين".

وفي الجزء العلوي من الرسالة كتب عليها "اختراق من قبل تيم سيستم دي زد"، ولم تتضح بعد هوية المجموعة المسؤولة عن هذا الحادث.

وشملت المواقع الأخرى، التي اخترقت على ما يبدو من قبل نفس المجموعة وفي نفس الوقت، موقع كارين كاسيتش، زوجة كاسيتش، وموقع إدارة أوهايو لإعادة التأهيل والإصلاح، وموقع مكتب تحويل القوى العاملة وموقع لجنة مراقبة الكازينوهات وغيرها.

وتم استعادة موقع الحاكم إلا أن العديد من المواقع الأخرى المتضررة، من بينها موقع كارين كاسيتش وإدارة والتأهيل والإصلاح، لا تزال متوقفة بسبب أعمال الصيانة حتى الساعة 0945 مساء الأحد بالتوقيت المحلي (0145) من  صباح الاثنين بتوقيت غرينتش.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم إدارة الخدمات الإدارية في أوهايو، توم هويت، قوله "إن جميع الخوادم المتضررة تم فصلها عن شبكة الانترنت، ونحقق حاليًا في كيفية تمكن هؤلاء القراصنة من العبث بهذه المواقع".

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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قراصنة إنترنت
مواقع حكومية

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