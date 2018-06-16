كأس العالم 2018
السبت 16 يونيو 2018 11:13

قرار روسي يحرم مشجعي نيجيريا من "الدجاج الحي"

مشجعو نيجيريا خلال مباراة فريقهم مع الأرجنتين – جوهانسبرغ 2010.
غيتي
سيحضر مشجعو منتخب نيجيريا لمؤازرة فريقهم في مباراته الافتتاحية اليوم السبت أمام كرواتيا في كأس العالم بدون عنصر مهم من عناصر التشجيع وهو الدجاج.

ففي مباريات كرة القدم في نيجيريا يجلب المشجعون أحيانا دجاجا حيا يقومون بطلائه بألوان العلم ويرفعونه عاليا وقت التشجيع، لكن السلطات المحلية في كالينينغراد، حيث ستقام مباراة نيجيريا وكرواتيا السبت، قالت إن دخول الحيوانات ممنوع إلى الملاعب.

وقال أندريه يرماك وزير الثقافة والسياحة في كالينينغراد، إن السلطات لم تتلق حتى الآن طلبا رسميا بذلك لكن بعض المشجعين النيجيريين سألوا إن كان بإمكانهم جلب الدجاج في المباراة. وفي تعقيب مكتوب الجمعة قال يرماك "تم توضيح الصورة للمشجعين بأنه من غير المسموح دخول حيوانات حية إلى داخل الملعب وفقا لقواعد السلامة".

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية للأنباء عن يرماك قوله إن السلطات المحلية لا يزال بإمكانها مساعدة مشجعي نيجيريا في الاستمتاع بالبطولة.

ونقلت الوكالة عن يرماك قوله "بالتأكيد يمكننا تقديم النصح لهم بشأن الأماكن التي يمكنهم شراء الدجاج منها ونحن مستعدون للتجاوب مع أكثر الطلبات غرابة في البطولة".

المصدر
الأناضول
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نيجيريا
كأس العالم 2018
مشجعون
دجاج
تميمة
روسيا
كرواتيا

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