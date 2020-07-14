فيروس كورونا
الثلاثاء 14 يوليو 2020 17:59

قد تزول مناعتهم.. باحثون يفاجئون المتعافين من فيروس كورونا

متعاف من الفيروس يخضع لجلسات علاج طبيعي بمركز في إسبانيا-10 يونيو
رويترز
ذكرت دراسة جديدة، أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد قد يخسرون المناعة ضده خلال أشهر، مع إشارة خبراء إلى أن هذه المعطيات قد يكون لها أثر كبير على كيفية تعامل الحكومات مع الوباء.

وفي دراسة هي الأولى من نوعها، فحص باحثون من (كينغز كولدج) في لندن مستويات الأجسام المضادة لدى أكثر من 90 مصابا بفيروس كورونا المستجد، وراقبوا كيف تبدلت مع الوقت. 

وأظهرت فحوص الدم أن الاستجابة المناعية ضد الفيروس ظهرت حتى لدى الأفراد الذين أصيبوا بعوارض طفيفة. 

وأبدى 60% من المجموعة التي جرى درسها استجابة مناعية "قوية" خلال الأسابيع الأولى التي تلت إصابتهم بالعدوى. 

لكن، وبعد ثلاثة أشهر، حافظ 16,7% فقط منهم على مستويات عالية من الأجسام المضادة لكوفيد-19 بينما خسر بضعة مرضى أي جسم مضاد قابل للرصد في دمهم. 

الأجسام المضادة

عندما يتعرض الجسم لخطر خارجي كالإصابة بفيروس، يولد الجهاز المناعي خلايا تقوم برصد هذه الفيروسات والقضاء عليها، وينتج الجسم لهذا الغرض بروتينات تحمل أجساما مضادة معدّة خصيصاً لاستهداف تلك المستضدات. 

وما دام الشخص يتمتع بما يكفي من تلك الأجسام المضادة، يكون جسده قادراً على التصدي لأي عدوى وهو ما يمنحه المناعة. 

إلا أن الدراسة التي نشرت أمس الإثنين بيّنت أن المناعة ضد فيروس كورونا المستجد قد لا تستمر أكثر من أشهر، وهي الحال أيضاً بالنسبة للمناعة ضد فيروسات أخرى مثل الانفلونزا. 

وقال الخبراء إن هذه النتائج قد تغير كيفية تخطيط الحكومات للمرحلة الوبائية المقبلة، كطرق تمويل وتنظيم الأبحاث المتعلقة باللقاحات وتطويرها. 

تطوير لقاح فعّال

وأكد لورنس يونغ أستاذ علم الأورام الجزيئي في جامعة ووريك أن "هذه دراسة مهمة، فهي تبدأ بتحديد الآليات الطويلة المدى لاستجابة الأجسام المضادة لسارس-كوف-2" أو فيروس كورونا المستجد.

وقال يونغ أن الدراسة "تلقي الضوء على حاجتنا إلى فهم أفضل للاستجابة المناعية الوقائية لنتمكن من تطوير لقاح فعال". 

ورأى جيمس غيل المحاضر الفخري في كلية الطب في وورويك أن الدراسة تظهر مدى أهمية مواصلة اتخاذ تدابير لمنع الفيروس من التفشي وخصوصاً مع بدء موسم الإجازات في أوربا. 

وقال "كما فوجئ هؤلاء المرضى بتمتعهم بأجسام مضادة لكوفيد-19 بالدرجة الأولى، علينا ألا نفاجأ بأن أي منفعة وقائية ناتجة منها قد تكون طفيفة أو عابرة".

وأوضح "حتى هؤلاء الذين لديهم أجسام مضادة، خصوصاً من لم يتمكنوا من تحديد المكان الذي تعرضوا فيه للفيروس، يجب أن يواصلوا الحذر والتزام التباعد الاجتماعي والاستخدام الملائم للكمامة". 

المصدر
فرانس برس
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أوربا

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