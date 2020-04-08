الولايات المتحدة
الأربعاء 8 أبريل 2020 15:31

"قدموا لنا توصية خاطئة".. ترمب يهاجم منظمة الصحة بسبب كورونا والصين

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادا حادا لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتركيز أكثر من اللازم مع الصين، وإصدار نصائح سيئة خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال ترمب في تدوينة على تويتر‭‭‭‭ ‬‬‬‬"أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل.. لسبب ما ركزت بشكل كبير على الصين، رغم أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة.

وأضاف ترمب" سنولي هذا الأمر نظرة فاحصة.. لحسن الحظ فإنني رفضت نصيحتهم في وقت مبكر بإبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين.. لماذا قدموا لنا توصية خاطئة كهذه؟".

وكرر ترمب اتهاماته لمنظمة الصحة العالمية، خلال إفادة صحفية، في البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، وصرح ترمب بأنه سيعلق تمويل بلده للمنظمة.

وهدّد رئيس الولايات المتّحدة، بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأمريكية في منظّمة الصحّة العالمية، منددًا بطريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19.

وقال ترمب، خلال مؤتمره الصحفي، حول تطورات الوباء في الولايات المتّحدة "سنعلق دفع الأموال المخصّصة لمنظمة الصحة العالمية"، من دون مزيد من التفاصيل.

غير أن ترمب ما لبث بعد دقائق من ذلك أن تراجع عن هذا الإعلان بقوله إنه لم يقرر تعليق الدفع بل يعتزم فقط درس هذه الإمكانية، وقال "أنا لا أقول إنني سأفعل ذلك، بل سندرس هذه الإمكانية".

من جانبه تعهد السناتور الجمهوري لينزي غراهام الحليف المقرب من ترامب بعدم تقديم أي تمويل لمنظمة الصحة في مشروع قانون المخصصات المقبل بمجلس الشيوخ.

وقال غراهام، في مقابلة مع -فوكس نيوز " أنا مسؤول عن اللجنة الفرعية للمخصصات.. لن أدعم تمويل منظمة الصحة العالمية تحت قيادتها الراهن إنهم مخادعون وتحركوا ببطء وكانوا مدافعين عن الصين".

وفي الأسبوع الماضي طالب السناتور الجمهوري ماركو روبيو باستقالة مدير منظمة الصحة العالمية وقال إنه "سمح لبكين باستغلال منظمة الصحة العالمية لتضليل المجتمع الدولي".

رفض لمنطق ترمب

ورفض ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة لمنظمة الصحة العالمية التي يرأسها تيدروس أدهانوم.

وقال للصحفيين "بالنسبة للأمين العام أنطونيو غوتيريش، من الجلي أن منظمة الصحة تبذل جهدا ضخما في دعم البلدان بشحن ملايين المعدات ومساعدة البلدان بالتدريب وتوفير إرشادات عالمية. 

وأوضح، أن المنظمة الدولية تحت قيادة الدكتور تيدروس تدعم البلدان وتبرز قوة النظام الصحي العالمي، وبذلت جهدا هائلا في مكافحة مرض إيبولا في الكونغو، في حين لم تعقب المنظمة على تصريحات ترمب.

ولم يرد تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على انتقادات ترمب مباشرة اليوم الأربعاء في إفادة يومية في بكين، لكنه قال إن تيدروس لعب دورا مهما في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الوباء.

وأوضح "ستواصل الصين دعم عمل منظمة الصحة في تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الفيروس" وقال إن وقف المدفوعات الأمريكية للمنظمة سيكون له تبعات سلبية على "المكافحة العالمية للفيروس".

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تمويل منظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة أعلى معدل إصابة بكورونا حول العالم، حيث تخطت حالات الإصابة أكثر من 400 ألف توفي منهم نحو 13 ألفًا، وتعافى نحو 22 ألفًا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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دونالد ترمب
منظمة الصحة العالمية
تمويل
الصين
فيروس كورونا

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