مصر
الجمعة 3 يوليو 2020 00:22

قدمت وصفة للفطائر التركية فاتهمت بالعمالة والخيانة.. وردود ساخرة

وصفة الفطائر التركية.. العمالة والخيانة
مواقع التواصل
هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لسيدة مصرية نشرت وصفة لفطائر تركية، واتهموها بالعمالة والخيانة بسببها، خاصة إنها نشرتها في ذكرى أحداث 30 يونيو.

وقالت الشيف سارة عبدالسلام إنها لم تتخيل أبدا الهجوم عليها يوما ما بسبب وصفة طعام، وعلقت "يا جماعة الأمر وصل أن في ناس اتهمتني اني متعمدة  اعملها يوم 30 يونيو عشان أبوظ فرحتهم باحتفالات الثورة"
وأوضحت الشيف التي قدمت وصفة الفطائر على صفحتها" أنا حاسة إني بحلم والله" الأمر الذي أثار سخرية الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

عمالة الفطائر التركية

وعلق مدونون قائلين إن الأمور وصلت إلى مداها وأن حتى المطبخ التركي لم يسلم من الانتقادات والاتهامات بالخيانة والعمالة، مؤكدين أن البعض بات يقحم السياسة حتى في أبسط التفاصيل اليومية.

وكتبت آية إبراهيم ساخرة "متآمرة عملت فطاير (تركية) يوم ثورتنا المجيدة! أكيد فيها ألغام ناسفة علشان تخرب علينا الاحتفال.. الكومنتات بتوضح الوعي في أبهى صورة الحقيقة".

وقال آدم عمرو "انتو متخيلين إننا وصلنا لدرجة التخلف اللي تخلينا بنهاجم شيف ع صفحتها علشان نزلت طريقة الفطيرة التركية، وإنها متآمرة وعميلة علشان بتعمل فطير تركي في يوم 30/6".

وصادف يوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران  الذكرى السابعة للمظاهرات التي انطلقت للإطاحة بحكم أول رئيس مدني منتخب في مصر، واعتبرت أداة للانقلاب على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي آنذاك.

المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر
فطائر
وصفة
30 يونيو
محمد مرسي
عبد الفتاح السيسي

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