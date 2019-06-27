الخميس 27 يونيو 2019 15:13
قتيل وجرحى في تفجيرين بوسط العاصمة التونسية
أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس مقتل رجل أمن وإصابة 8 آخرين أغلبهم من الشرطة جراء تفجيرين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية.
التفاصيل:
- وزارة الداخلية: مقتل رجل أمن وإصابة 8 آخرين أغلبهم من رجال الأمن.
- وفق الشهود، تم التفجير في تقاطع شارع فرنسا، ونهج شارل ديغول التجاري وسط العاصمة تونس على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.
- الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق قال لوكالة "فرانس برس": أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وشرطيين اثنين بدون أن يوقع قتلى.
- الوزارة قالت إن شخصا آخر أقدم على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بثكنة القرجاني في العاصمة الساعة وأسفر ذلك عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
- قوات الأمن أخلت شارع بورقيبة والشوارع المحيطة به وسط العاصمة من المارة عقب التفجير الأول.
- قوات الأمن استعملت حواجز حديدية لمنع مرور السيارات في اتجاه ضاحية سيدي بوسعيد وكذلك في الاتجاه المعاكس.
- لم يعرف بعد من يقف وراء الهجومين اللذين وقعا قبل شهور من الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن يشهد عددا قياسيا من السائحين.
- جاء التفجيران بعد ساعات من هجوم مسلح استهدف محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية.
خلفيات:
- تقاتل تونس جماعات مسلحة تنشط في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
- في أكتوبر تشرين الأول الماضي فجرت امرأة نفسها في وسط العاصمة مما أدى لإصابة 15 بينهم عشرة من رجال الشرطة في انفجار أنهى فترة من الهدوء بعد مقتل عشرات في هجمات شنها مسلحون عام 2015.
المصدر
وكالات
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