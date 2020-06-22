الولايات المتحدة
الاثنين 22 يونيو 2020 16:00

قتيلان و12 جريحا في إطلاق نار ودهس بشارلوت الأمريكية (فيديو)

قتل مواطنين ودهس آخرين بسيارات بعد حفل بمدينة تشارلوت بولاية نورث كارولاينا
قتل مواطنين ودهس آخرين بسيارات بعد حفل بمدينة تشارلوت بولاية نورث كارولاينا
مواقع أمريكية
قالت الشرطة الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار بمدينة شارلوت، وهي أكبر مدينة في ولاية كارولاينا الشمالية، فيما أصيب خمسة آخرين من خلال دهس بسيارات بعد ذلك.

وصرح نائب رئيس شرطة مدينة شارلوت "جوني جينينغز" للصحفيين، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، بأن إطلاق النار وقع حوالي منتصف الليل في "حفلة عفوية" في إطار الاحتفالات بيوم "جونتينث"، والمعروف أيضا باسم "يوم التحرر".

حيث يحُتفل في الولايات المتحدة يوم التاسع عشر من حزيران/ يونيو من كل عام إحياءً لذكرى تحرر الأمريكيين الأفارقة من العبودية قبل 155 عامًا.

وفي فيديو نشره أحد الأشخاص للواقعة على مواقع التواصل سُمع إطلاق نار كثيف، خلال مطاردة الشرطة للكثير من الموجودين بالمكان، وفرار بعضهم بالسيارات.

وقال جينينغز إن الشرطة تلقت مكالمة بشأن إصابة أحد المشاة، ثم ذهبت للمكان حيث وجدت مئات الأشخاص في الشوارع، ومع وصول خدمات الطوارئ، أُطلقت عدة طلقات، مما أدى إلى تشتيت الحشد. 

وأضاف أن هناك أدلة على وجود العديد من مطلقي الرصاص، ولكن لم يكن هناك أحد محتجزا حتى صباح الإثنين.

وتابع قائلا إن الأشخاص الخمسة أصابتهم السيارات أثناء فرارهم.

ولم تتضح على الفور أحوال 12 شخصًا نقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح نتيجة إطلاق النار وحوادث الدهس.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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