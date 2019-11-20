الأربعاء 20 نوفمبر 2019 12:55
قتيلان مدنيان وجرحى بقصف إسرائيلي في محيط دمشق
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأربعاء، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخرون، في هجوم إسرائيلي بمحيط العاصمة السورية دمشق.
قصف إسرائيلي داخل سوريا
- مصدر عسكري سوري لـ (سانا): في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ.
- المصدر السوري: على الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.
- المصدر: العمل لا يزال مستمرًا لتدقيق الموقف بشكل واضح وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان.
- المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال إن إسرائيل هاجمت أهدافا إيرانية وسورية داخل سوريا اليوم الأربعاء في هجوم قال إنه ردًا على صواريخ أطلقت على إسرائيل في اليوم السابق.
- الجيش الإسرائيلي ذكر أن أنظمته الدفاعية أسقطت أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، يوم الثلاثاء.
- أدرعي قال على تويتر: أغارت طائرات حربية قبل قليل على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل الأراضي السورية تشمل صواريخ أرض/جو ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وقواعد عسكرية وذلك ردًا على إطلاق الصواريخ أمس من سوريا نحو إسرائيل.
- تقول إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات في سوريا على أهداف "لإيران التي تسعى لإقامة قاعدة عسكرية دائمة هناك" كما استهدفت "شحنات أسلحة متطورة في طريقها لجماعة حزب الله التي تدعمها طهران".
شن #جيش_الدفاع الليلة الماضية غارات ضد أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني وأخرى تابعة للجيش السوري وذلك ردًّا على الهجوم الذي نفذته قوة إيرانية ضد #إسرائيل أمس من خلال اطلاق ٤ صواريخ.الغارات تركزت في منطقة #دمشق التي أطلقت منها الصواريخ ضد إسرائيل #التموضع_الإيراني pic.twitter.com/lwhinFHAeb— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 20, 2019
خلفيات
- كثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، واستهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.
- تكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
- في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهدف قصف إسرائيلي منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري في دمشق، ما أدى لاستشهاد ابنه معاذ وشخص آخر.
- تزامنت الغارات مع عملية إسرائيلية في قطاع غزة استشهد فيها القيادي في الحركة بهاء أبو العطا، الأمر الذي أدى إلى تصعيد عسكري استمر أياما وانتهى باتفاق تهدئة هش.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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