العراق
السبت 29 أبريل 2017 00:24

قتلى وجرحى في تفجير سيارة ملغومة ببغداد

صورة من موقع الانفجار
رويترز
قالت مصادر للجزيرة إن خمسة قتلوا وأصيب 10 أخرون نتيجة انفجار سيارة ملغومة في شارع أبو نواس وسط العاصمة بغداد.

وكان متحدث أمني عراقي قال في وقت سابق لوكالة رويترز للأنباء إن أربعة من شرطة المرور قتلوا في التفجير الذي وقع خارج مركز لهم بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر دجلة.

وتقع السفارة الفرنسية في المنطقة ذاتها.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجير الانتحاري.

كما وقع التفجير بالقرب من شارع فيه مكاتب لوسائل إعلام أجنبية في بغداد.

المصدر
رويترز
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العراق
تفجير انتحاري
سيارة مفخخة

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