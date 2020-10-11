تايلاند
الأحد 11 أكتوبر 2020 23:48

قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة في تايلند (فيديو)

أسفر تصادم بين قطار وحافلة قرب بانكوك عن مقتل 18 شخصا على الأقل وأكثر من 40 جريحا، الأحد، وفق ما ذكرت السلطات التايلندية.

وقال حاكم إقليم مايتري تريتيلانوند إن الحادث وقع على بعد حوالى 50 كيلومترا من العاصمة وكانت الحافلة تقل 60 راكبا متوجهة إلى معبد  في شرق تايلند لحضور احتفال بوذي.

ونقل أكثر من 40 راكبا إلى المستشفى، حسب مديرة أحد المستشفيات.

وأوضحت أن "أربعة في حالة حرجة وثمانية ما زالوا تحت المراقبة". بينما قال مسؤول في الشرطة إن "عدد القتلى بلغ 18".

وأضاف أن أكثر من 30 راكبا أصيبوا بجروح طفيفة غادروا، بعد ظهر الأحد، المستشفى عائدين إلى منازلهم.

وأظهرت الصور الأولى التي نشرها رجال الإنقاذ انقلاب الحافلة وقد تحطم سقفها ومتعلقات شخصية للركاب متناثرة في مكان التصادم.

وبين شريط مصور بثته الحكومة الحافلة وهي تنحرف عن الطريق قبل أن تصطدم بقطار شحن أزرق.

وهذه الحوادث شائعة في تايلاند التي تتصدر قائمة البلدان ذات شبكات الطرق الأكثر خطورة في العالم، وذلك بسبب السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول وضعف مراقبة حركة المرور.

وذكر تقرير صدر في عام 2018 عن منظمة الصحة العالمية أن تايلاند لديها ثاني أكبر معدل وفيات مرورية في العالم.

وغالبية الضحايا هم من سائقي الدراجات النارية، ولكن تتكرر حوادث السيارات التي تقل مجموعات سياحية أو عمالا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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