الجمعة 23 أغسطس 2019 15:51
قتلى وجرحى جراء حادث تدافع قبيل حفل لمغني راب في الجزائر
قتل خمسة أشخاص، وجرح آخرون، مساء الخميس، بحادث تدافع في العاصمة الجزائرية، قبيل حفل لمغني الراب عبد الرؤوف دراجي، الشهير باسم "سلوكينغ".
تفاصيل الحادث
- وقع الحادث خلال تجمع الجماهير، لمكان الحفل، أمام أحد مداخل ملعب "20أغسطس" الرياضي.
- تسبب الازدحام، بعمليات تدافع، أودت بحياة شابين وفتاتين، وإصابة نحو 21 آخرين.
- وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلت عن مصادر محلية قولها، إنه تم نقل الضحايا إلى إحدى مستشفيات العاصمة الجزائر.
- مواقع جزائرية محلية، قالت إنّ الملعب كان ممتلئاً قبيل انطلاق الحفل بساعة، فيما كان بعض العالقين في الخارج يحاولون الدخول.
- المغني "سلوكينغ" هو صاحب أغنية "الحرية"، التي انتشرت بين صفوف المتظاهرين، وأصبحت بمثابة النشيد الوطني للحراك الشعبي.
- طرحت الأغنية في مارس/آذار الماضي، بعد أقل من شهر على بدء المظاهرات الكبرى في 22 فبراير/ شباط ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 22, 2019
انتقادات لمتابعة الحفل
- انتقد جزائريون في مواقع التواصل الاستمرار في متابعة الحفل رغم الحادث، ووصفوا الاستمرار فيه بالمخجل.
قسما بالله شيء مخجل..— ALQAAQAA MGHIR (@alqaaqaa_mghir) August 23, 2019
البارحة حفل لمطرب في الجزائر، خصل فيه تدافع أدى لوفاة سبع أشخاص كحصيلة اولية وعشر أضعافها إصابات، بعضها حرج!!
الطامة، يتم متابعة الحفل، وكأن شيئا لم يكن!!
🤦♂️🤦♂️
- اعتبر آخرون أن موت الجزائريين في تدافع على حفل غنائي، فضيحة وخيبة بكل المقاييس وفق تعبيرهم.
#الجزائر— نصرالدين قاسم (@nosreddineg) August 23, 2019
فضيحة وخيبة
بكل المقاييس أن يموت جزائريون في تدافع على حفل غنائي، في زمن الحراك الشعبي المبارك الذي أذهل العالم
حادثة مخزية#Soolking #Algerie
- أرجع بعض المغردين في تويتر، الحادثة إلى قلة التنظيم، والالتزام بالترتيب من قبل المتجمعين، مشيرين إلى أن المشكلة ليست بنجم الحفل.
المصدر
وكالات
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