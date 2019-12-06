الجمعة 6 ديسمبر 2019 23:29
قتلى في هجوم مسلحين على المتظاهرين وسط بغداد
قتل ثمانية متظاهرين على الأقل مساء الجمعة في بغداد وأصيب عشرات آخرون بعد مهاجمتهم من قبل مسلحين مجهولين سيطروا على مبنى يحتله المتظاهرون منذ أسابيع، حسب مصادر أمنية وطبية.
التفاصيل
- يأتي الهجوم بعدما أعرب المتظاهرون عن قلقهم حيال أعمال عنف أمس الخميس، إثر نزول مؤيدين لفصائل موالية لإيران بمسيرة إلى ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط العاصمة، في استعراض قوة.
- وقتل 430 شخصًا في أنحاء العراق جرّاء الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد المتظاهرين في إطار الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.
عقوبات أمريكية
- فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على ثلاثة من قادة المليشيات العراقية على صلة بإيران يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق.
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة عراقيين هم قيس الخزعلي وليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي وجميعهم قادة فصائل ضمن قوات الحشد الشعبي الشيعية والمقرّبة من إيران.
- وبموجب القانون الأمريكي، تمنع العقوبات العراقيين الثلاثة من السفر إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميد أي أصول يملكونها.
- وحذر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط ديفيد شينكر من أن واشنطن قد تفرض مزيداً من العقوبات، بما في ذلك عقوبات ضد مسؤولين حكوميين.
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "الشعب العراقي يريد استعادة بلده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يتوخون مصلحة العراق الأولوية".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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