روسيا
الأربعاء 7 مارس 2018 14:46

قتلى في تحطم طائرة روسية بالشيشان

صورة أرشيفية
غيتي
قتل أكثر من 5 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الشيشان الروسية، وفق ما أفادت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء.

وأوضحت وكالات أنباء روسية، أن الطائرة كانت تقل نحو 9 أشخاص.

وكانت طائرة نقل روسية تحطمت عند الهبوط في قاعدة حميميم الروسية في سوريا أمس الثلاثاء ما أدى إلى مقتل 32 شخصا كانوا على متنها كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية "تحطمت طائرة نقل من طراز أنطونوف ان-26 في مطار حميميم.. وبحسب المعطيات الأولية كانت تقل 26 راكبا وستة من أفراد الطاقم".

وأوضحت أن "الكارثة وبحسب المعلومات الأولية ناجمة كما يبدو عن عطل تقني" مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت على بعد 500 متر من مدرج الهبوط في القاعدة الروسية وأنه لم يتم استهدافها بقصف.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016 تحطمت طائرة توبوليف تو-154 تقل أفرادا من فرقة الجيش الأحمر الموسيقية في البحر الأسود بعيد إقلاعها من ادلر (جنوب) ما أوقع 92 قتيلا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
تحطم
هليكوبتر
الشيشان
قتلى

اقرأ أيضا

Thumbnail
بوذيون يهاجمون مسلمين في سريلانكا
Thumbnail
الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية في مصر مشوبة بـ "اعتقالات وتعذيب"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم