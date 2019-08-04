الأحد 4 أغسطس 2019 00:13
قتلى في إطلاق نار على متجر بولاية تكساس الأمريكية
لقي عدة أشخاص حتفهم في إطلاق نار عند متجر في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية (السبت) واحتجزت مشتبها به بعد أحدث إطلاق نار بشكل عشوائي والذي دفع المتسوقين للهروب في حالة ذعر.
التفاصيل:
- الرقيب روبرت جوميز من شرطة إل باسو: السلطات استبعدت فكرة وجود أكثر من مطلق للنار، والتقارير الأولية تشير إلى أن المسلح استخدم بندقية.
- جوميز للصحفيين: هذا الموقف لا يزال متحركا. لكن اعتبارا من الآن لا نعتقد أن هناك أكثر من مشتبه به لكن ذلك قد يتغير.
- دي مارجو رئيس بلدية إل باسو: الواقعة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.
- دي مارجو: الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص وسط تضارب في الأنباء بعد إطلاق النار مباشرة.
- إدارة شرطة إل باسو: الوضع ما زال متطورا حول مركز سيلو فيستا التجاري القريب من وول مارت لكن أضافت أن الأمر لا يشكل تهديدا مباشرا على الناس.
- إنريك كاريلو المتحدث باسم شرطة إل باسو للصحفيين: لا يوجد خطر مباشر، لم يعد هناك أحد يطلق النار في الوقت الحالي ولكن ليس معني ذلك إعلان أن الموقع أصبح آمنا الآن".
- كاريلو: هناك أكثر من 20 ضحية وهو رقم قد يشمل القتلى والمصابين.
- كاريلو طلب من الناس الذين لا يستطيعون الاتصال بذويهم التوجه لمركز للم شمل الأسر في مدرسة إعدادية بدلا من التوجه إلى المركز التجاري.
- هرع العديد من وكالات إنفاذ القانون إلى موقع الحدث بما في ذلك الشرطة وأفراد الأمن الداخلي ودوريات حرس الحدود.
- شاهد عيان قال إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.
ترمب يغرد
- البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب علم بإطلاق النار ويتابع الموقف.
- ترمب على تويتر: التقارير سيئة للغاية، يوجد عدد من القتلى، وتعمل السلطات من أجل تقديم كامل الدعم.
موقع الحادث
- يقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق إل باسو الواقعة على حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك.
- عُرضت مقاطع مصورة على تويتر تظهر إجلاء رواد أحد المتاجر رافعين أيديهم في الهواء.
- إطلاق النار بشكل عشوائي شائع في الولايات المتحدة، ويوم الأحد قتل مسلح ثلاثة أشخاص في مهرجان للطعام في شمال كاليفورنيا قبل أن ينتحر.
المصدر
وكالات
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