مصر
الثلاثاء 16 مايو 2017 09:12

قبيلة ثانية تعلن الحرب على تنظيم الدولة في سيناء

أعربت قبيلة السواركة بسيناء المصرية(شمال شرق)، استعدادها الدخول في مواجهة عسكرية مسلحة ضد تنظيم الدولة.

فيما أكد مصدر عسكري مصري مسؤول أن "التعاون مع القبائل قاصر فقط على المعلومات".
ويأتي إعلان "السواركة" في بيان أمس الاثنين بعد أيام من إعلان قبيلة "الترابين"، الدخول في اشتباكات مسلحة مع تنظيم الدولة في محافظة شمال سيناء، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين ومختطفين من الطرفين.

واشترطت "السواركة"، 5 ضمانات قبل الدخول في المواجهة المسلحة مع تنظيم الدولة، من بينها أن تكون "مواجهة الإرهاب شاملة وممتدة حتى إعلان سيناء منطقة خالية منه، وتشكيل قيادة مشتركة مركزية للقبائل تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة"، بحسب البيان.

والسواركة قبيلة تسكن مركز مدينة العريش (أقصى الشمال الشرقي بمحافظة شمال سيناء)، على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل، وتعد من كبرى قبائل سيناء.

وأكد بيان السواركة أن "الدولة هي وحدها صاحبة الولاية في الدعوة إلى المواجهات العسكرية المباشرة مع المسلحين".

فيما قال مصدر عسكري في تصريحات لوكالة "الأناضول"، متحفظًا على ذكر اسمه إن "التعاون بين القوات المسلحة وقبائل سيناء مقتصر فقط على الشق المعلوماتي وليس المسلح".
ويهاجم مسلحو تنظيم الدولة عادة أبناء القبائل بدعوى تعاونهم مع الجيش والأمن المصريين، وفق بيانات سابقة للتنظيم.

وتنشط في سيناء، عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم الدولة، وغيّر اسمه لاحقاً إلى "ولاية سيناء".

 

المصدر
الأناضول
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مصر
الحرب على الإرهاب

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