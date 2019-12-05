الخميس 5 ديسمبر 2019 21:14
قبرص تشتكي تركيا لمحكمة العدل الدولية بسبب غاز المتوسط
قالت قبرص الخميس إنها رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
التفاصيل
- رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس: "أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وهذا هو الطلب الذي رفع إلى لاهاي".
- الرئيس القبرصي: نيقوسيا حاولت عبر السفارة التركية في أثينا إبلاغ أنقرة بنيتها رفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لكنها رفضت.
- الرئيس القبرصي: بالتالي تم بعثه بوسائل أخرى وهناك دليل يثبت بأنه تم تلقيه وهذا يعطينا حق الاستعانة بمحكمة العدل الدولية.
خلفيات
- أثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في السنوات الأخيرة بشرق المتوسط، خلافا بين قبرص العضو في الاتحاد الأوربي وتركيا.
- وقبل شهر أعلنت قبرص توقيع أول صفقة لاستثمار الغاز الطبيعي بقيمة 9.3 مليار دولار مع كونسورسيوم يضم شركات شل العملاقة، ونوبل انيرجي ومقرها في الولايات المتحدة، وديليك الإسرائيلية.
- لكن أنقرة لا تعترف بالحكومة القبرصية وترفض القيام بأي عمليات تنقيب بحثا عن موارد الطاقة قبل إبرام اتفاق سلام لإنهاء تقسيم الجزيرة.
- وفي الأشهر الأخيرة أرسلت أنقرة سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوربي الذي تبنى في يوليو/تموز تدابير سياسية ومالية ترمي إلى فرض عقوبات على أنقرة لمواصلة عمليات التنقيب.
- وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص و"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا والتي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للبلد عام 1974 ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.
- وتوقفت المباحثات الرسمية حول اعادة توحيد الجزيرة في 2017.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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