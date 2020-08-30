أمريكا
الأحد 30 أغسطس 2020 15:56

قاوم رياحا عاتية.. طيار يتحدى إعصار لورا في أمريكا ويحلق عبره (فيديو)

نشر طيار أمريكي تسجيلا مصورا لما قاله إنه مروره الرابع بالطائرة عبر عين إعصار لورا الذي يجتاح جنوب الولايات المتحدة.

ونشر الطيار نيك أنديروود، عبر حسابه في تويتر، مقاطع فيديو يظهر تحليقه داخل إعصار "لورا".

وأظهرت مقاطع الفيديو التي صورت بتقنية العرض البطيء الطائرة وهي تقاوم الرياح العاتية للإعصار الذي اجتاح  بعض الولايات الأمريكية وخلف خسائر بشرية ومادية.

واجتاح  الإعصار ولاية لويزيانا الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس مصحوبا برياح بلغت سرعتها 150 ميلا في الساعة (240 كيلومترا في الساعة) وألحق أضرارا بعدد من المباني وأسقط الأشجار وقطع الكهرباء عما يزيد على 650 ألفا من قاطني لويزيانا وتكساس. ومع ذلك، كانت قوة الإعصار لورا أقل بكثير من المتوقع.

وتسبب لورا وهو إعصار من الفئة الرابعة في مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا، بعضهم بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون من التشغيل غير الآمن لمولدات الكهرباء.

ووصف الحاكم إدواردز لورا بأنه أقوى إعصار يضرب لويزيانا، متجاوزا حتى الإعصار كاترينا الذي كان من الفئة الثالثة عندما ضرب الولاية في عام 2005.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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