قانون الجنسية المصرية مقابل الاستثمار يثير سخط أبناء سيناء

شيخ قبلي: من الغريب وضع العراقيل أمام أهالي سيناء في حين تمنح الحكومة الجنسية للأجانب وتسهل تملكهم رويترز

أقر البرلمان المصري في جلسة الأحد الماضي قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، ما أثار سخطا مكتوما لدى السكان الأصليين لسيناء من أبناء القبائل.

التفاصيل السخط يرجع إلى أن الحكومة تطالب سكان سيناء بإثبات جنسيتهم حتى يتسنى لهم تملك أراضيهم، وفي الوقت نفسه تحرم الآلاف منهم من الجنسية المصرية، على الرغم من كونهم مقيمين بسيناء منذ قرون.

يعتبر أحد الباحثين المختصين في شؤون القبائل المصرية، رفض ذكر اسمه بسبب الأوضاع الأمنية، أن القرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديلات القانون رقم 14 لسنة 2012 والذي ترتب عليه مطالبة أهل سيناء بإثبات الجنسية كشرط للتملك يعتبر باطلا بطلانا مطلقا في مواجهتهم، لأنه يتعارض مع صريح نص المادة الثامنة من اتفاقية ترسيم حدود مصر الشرقية سنة 1906 والتي تنص على أن " تبقى أهالي وعربان الجهتين على ما كانت عليه قبلا من حيث ملكية المياه والحقوق والأراضي في الجهتين كما هو متعارف بينهم".

يضيف الباحث أنه منذ انضمام سيناء للسيادة المصرية بموجب هذه الاتفاقية فإنه يترتب على ذلك اعتبار كل من يقطنها منذ ذلك الوقت مصريا، وهو الأمر الذي أقره قانون الجنسية المصرية لاحقا.

وتابع أنه عرف المصريين بأنهم " أولئك الذين استقروا في مصر منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1914، وليسوا من رعايا دولة أجنبية وحافظوا على إقامتهم في مصر حتى يدخل القانون حيز التنفيذ "، و باعتبار سيناء مصرية منذ انضمامها للسيادة المصرية بموجب اتفاقية 1906 فإن كل من يقيم عليها يعتبر مصريا، وليس في حاجة إلي إثبات جنسيته، بل عبء الإثبات يجب أن يقع على الحكومة نفسها من خلال مؤسستها وليس على عاتق البدو.

أضاف الناشط أنه بموجب القانون الإداري للعربان الصادر في مصر سنة 1905 والملغى أواخر الأربعينات من القرن الماضي كانت الحكومة تقوم بحصر دوري لكافة البدو باعتبارهم مصريين، وإذ هي قصرت في مهمتها في حصر بدو سيناء نتيجة الأحداث التي مرت بها منذ الحرب العالمية الأولى فلا يجب عليها إلقاء عبء الإثبات على البدو الذين كانوا يجهلون القراءة والكتابة كما أن أغلب معاملتهم كانت تتم بشكل عرفي. الناشط السيناوي عيد المرزوقي: سكان سيناء ليسوا وافدين عليها بل سكانها الأصليين، وبموجب اتفاقية 1906 بين مصر والدولة العثمانية التي نصت على ملكية القبائل لأراضيهم وأملاكهم وأن سيناء مصرية بما عليها من سكان، لكن سياسات الحكم العسكري في الستين عاما الماضية يبدو أنها تعتبر أرض سيناء مصرية، وسكانها ليسوا من المصريين بالمخالفة للاتفاقية ولقانونها للجنسية.

المرزوقي: الحكومة المصرية منحت عشرات الآلاف من الأجانب الجنسية المصرية بموجب قانون منح الجنسية لأبناء الأم المصرية في الوقت الذي يحرم منها الآلاف من أبناء سيناء بالرغم من أنهم من أب وأم وأجداد مصريين.

المرزوقي: هل سيمنح الإسرائيليون الجنسية المصرية بموجب قانون الاستثمار ويحرم منها أبناء سيناء؟

المرزوقي: بدو سيناء ينطبق عليهم حزمة الحقوق الممنوحة للشعوب الأصلية، وأنه يجب على الحكومة مراعاة ذلك، كما أنها تناست تصديق مصر على الاتفاقية رقم 107 بشأن السكان الأصليين والقبليين سنة 1959 والتي نشرت في الجريدة الرسمية في العدد رقم 25 الصادر في 26 مارس/آذار سنة 1959 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 14 يناير/كانون الأول سنة 1960، وبموجب هذه الاتفاقية يجب على الحكومة الاعتراف بملكية البدو لأراضيهم دون وضع عراقيل كمطالبتهم بإثبات الجنسية.

شيخ قبلي سيناوي، رفض ذكر اسمه،ـ قال للجزيرة مباشر إنه من الغريب أن يكون سبب عدم منح الجنسية لأبناء سيناء ووضع العراقيل أمامهم لإثباتها اعتبارات تتعلق بالولاء والانتماء، لأن الحكومة تمنح الجنسية للأجانب وتسهل تملكهم، كما أن أبناء سيناء لم يفعلوا أي شيء من الناحية التاريخية بدفع الحكومة المصرية للتفكير بهذه الطريقة بل بالعكس كانوا عونا للجيش في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورفضوا فصل سيناء عن مصر بناء على مطلب إسرائيلي إبان الاحتلال وذلك بمؤتمر الحسنة سنة 1968.

عن تجربة أحد أبناء سيناء الذين ذهبوا للجهات المعنية لتقنين وضع ملكيتهم، قال خالد قويدر من عائلات العريش إنهم طالبوه بإثبات جنسية والديه وجده، الأمر الذي يستحيل معه عمليا تقنين ملكيته، لأن سكان سيناء ومنهم والديه وأجداده كانوا رعايا الدولة العثمانية قبل انضمام سيناء لمصر وممارستها للسيادة عليها وبالتالي لم تسجل الحكومة المصرية وقائع ميلاده وأحيانا كثيرة لم تسجل وقائع وفاتهم، كما أن المؤسسات المصرية لم توجد في سيناء ولم تعمل بشكل منتظم بسبب ظروف الحروب التي تعاقبت عليها منذ الحرب العالمية الأولى.