قاضي محكمة بالإمارات يوبخ وسيم يوسف خلال محاكمته ومغردون يحتفون
وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن محكمة جنايات أبوظبي عقدت جلستها الأولى اليوم للنظر في محاكمة وسيم يوسف بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع.
وذكرت الصحيفة أن القاضي سأل وسيم يوسف عن رغبته بتوكيل محامٍ، ورد عليه وسيم بأنه سيترافع عن نفسه، وحين بدأ الدفاع سأل القاضي أين التهم، فقال له القاضي أنت هنا للإجابة عن الأسئلة لا طرحها، وعندما تتحدث انظر إلى هيئة المحكمة فانت لست في برنامج تلفزيوني.
وأوضحت الصحيفة أن النيابة أسندت للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات.
وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة 18 مارس/آذار الجاري.
وكانت صحيفة البيان قد نشرت خبرًا الشهر الماضي، يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف، قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على موقع تويتر.
وفي السياق، احتفى مغردون بتبرئة عدد من المواطنين الإماراتيين الذين اشتكى عليهم وسيف يوسف بتهمة مهاجمته، حين خالفوه في آرائه التي عدوها إثارة للكراهية والانقسام داخل المجتمع الإماراتي.
وعبر مغردون إماراتيون عن دعمهم للقضاء في بلادهم بمحاكمة وسيم يوسف ووصفوه بأنه "غريب على المجتمع الإماراتي المتسامح".
ابشركم حكم على ثلاث قضايا اليوم في القضايا المرفوعة من #وسيم_يوسف انقضاء الدعوى بالتقادم و اثنين من القضايا حكم عليهم بالغرامة واحد منهم حكم غيابي و سيستأنفون..— Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) March 3, 2020
نبارك لاخواننا واخواتنا— 🇦🇪 محمد الدرمكي (@aldarmaki_ae) March 3, 2020
الدكتور جاسم @DrJasimKhalfan
الدكتورة موزة @mozatahwarah
وأخونا راشد البلوشي
على انقضاء الدعوى بالتقادم في قضايا #وسيم_يوسف
وعقبال البقية ان شاء الله
بفضل الله ومنه تم تبرئة الاخوة/الاخوات الذين اشتكى عليهم وسيم يوسف..وبيض الله وجيهكم على وقفتكم لأجل الدين والوطن— Almarri🇦🇪MBS🇸🇦 (@Almaialmarri) March 3, 2020
كلمة مبروك للاخوة لا تفي ولا تعبر عن مدى فرحتنا وفخرنا بعدل القضاء الإمارات#شكرا_محامون_الامارات#شكرا_القضاء_الاماراتي
شكرا لجميع من وقف قلبا وقالبا مع الحق
القاضي : هل ترغب بتوكيل محامي ؟— د. عبدالله بن عازب (@ama4425) March 3, 2020
وسيم يوسف : أين التهم ؟
القاضي : أنت هنا لتجيب على الأسئلة
وعندما تتحدث انظر إلى هيئة المحكمة
فأنت لست في برنامج تلفزيوني . pic.twitter.com/zjdW18vIJf
بسم الله الرحمن الرحيم— محمد الصفدي (@MohamadAlsafa16) March 3, 2020
ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله
الى مشايخ البلاط
والابواق القذرة
اتعظوا من وسيم يوسف
اتعظوا من الآلاف الحالات التي
تم دعسها من قبل حكام وملوك العرب
الخونة
بعد ما انهوا المهمة القذرة من تطيبل وتزمير
عدى ذلك والاهم
غضب الرب
و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا— موزه بنت عبيد طحواره (@mozatahwarah) March 3, 2020
الحمد لله تم النطق اليوم بحكم البراءة لي من التهم الموجه لي في قضية القذف و السب التي اتهمني بها وسيم
و لاكن يبقى السؤال
هل سيسمح لهذا الشخص بالاستمرار في جرجرة ابناء الوطن للمحاكم ام ان هذا الباب سيقفل و لن تثار مواضيع منه تجاهنا