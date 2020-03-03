الإمارات
الأربعاء 4 مارس 2020 09:43

قاضي محكمة بالإمارات يوبخ وسيم يوسف خلال محاكمته ومغردون يحتفون

الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف
مواقع التواصل
وبخ قاض إماراتي الداعية وسيم يوسف، الثلاثاء، خلال جلسة محاكمته في أبوظبي بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، بحسب تقارير إخبارية.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن محكمة جنايات أبوظبي عقدت جلستها الأولى اليوم للنظر في محاكمة وسيم يوسف بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع.

وذكرت الصحيفة أن القاضي سأل وسيم يوسف عن رغبته بتوكيل محامٍ، ورد عليه وسيم بأنه سيترافع عن نفسه، وحين بدأ الدفاع سأل القاضي أين التهم، فقال له القاضي أنت هنا للإجابة عن الأسئلة لا طرحها، وعندما تتحدث انظر إلى هيئة المحكمة فانت لست في برنامج تلفزيوني.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة أسندت للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات.

وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة 18 مارس/آذار الجاري.

وكانت صحيفة البيان قد نشرت خبرًا الشهر الماضي، يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف، قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على موقع تويتر.

وفي السياق، احتفى مغردون بتبرئة عدد من المواطنين الإماراتيين الذين اشتكى عليهم وسيف يوسف بتهمة مهاجمته، حين خالفوه في آرائه التي عدوها إثارة للكراهية والانقسام داخل المجتمع الإماراتي.

وعبر مغردون إماراتيون عن دعمهم للقضاء في بلادهم بمحاكمة وسيم يوسف ووصفوه بأنه "غريب على المجتمع الإماراتي المتسامح".

المصدر
الجزيرة مباشر
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