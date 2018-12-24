قاضية تحكم بتعويض 501 مليون دولار لعائلة طالب أمريكي

الطالب الأمريكي أثناء محاكمته في كوريا الشمالية أسوشيتدبرس

أمرت قاضية اتحادية أمريكية، اليوم، بمنح عائلة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير تعويضا بقيمة 501 مليون دولار في قضية مرفوعة ضد حكومة كوريا الشمالية.

التفاصيل: القاضية بيرل هويل من المحكمة الاتحادية بمنطقة كولومبيا قالت "كوريا الشمالية مسؤولة قانونيا عن تعذيب أوتو وارمبير واحتجازه رهينة وقتله خارج إطار القانون والإصابات التي لحقت بوالده ووالدته فريد وسيندي وارمبير".

الطالب الجامعي كان قد احتجز لمدة عام ونصف العام بعد اتهامه بسرقة ملصق دعاية من فندق.

وارمبير توفي جراء إصابته بتلف في الدماغ بعد عودته إلى الولايات المتحدة العام الماضي وهو في غيبوبة. خلفيات: الطالب الأمريكي "أوتو وارمبير" كان مسجونا في كوريا الشمالية لمدة 17 شهرا قبل إعادته لبلاده في غيبوبة.

الشاب كان يعاني من تلف بالغ في أنسجة الدماغ عند عودته إلى عائلته في سينسيناتي بولاية أوهايو بحسب أطبائه، وقالت عائلته إنه "لم يكن قادرا على الكلام ولم يكن يبصر وكان عاجزا عن الاستجابة لتعليمات شفهية، وكان يبدو غير مرتاح، وكأنه قلق".

عائلة الشاب نددت بـ"المعاملة السيئة، المروعة والوحشية" التي تعرض لها ابنها في كوريا الشمالية حيث اعتقل في يناير / كانون الثاني 2016 لاتهامه بمحاولة سرقة ملصق دعائي في فندق حيث كان يقيم في بيونغ يانغ ضمن رحلة منظمة.

جرت محاكمة الشاب في أقل من ساعة وحكمت عليه المحكمة العليا في بيونغ يانغ في مارس/ آذار2016 بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما، وبعد قليل على محاكمته، دخل في غيبوبة.

الفريق الطبي رجح آنذاك أن يكون التلف الدماغي الحاد الذي عانى منه وارمبير، نظرا إلى صغر سنه، ناجما عن سكتة قلبية رئوية قطعت تدفق الدم الى الدماغ.

تعذر على الفريق الطبي الجزم بشأن أسباب هذه الأزمة، مؤكدين عدم العثور على آثار التهاب بسبب التسمم، وهو المبرر الذي قدمته كوريا الشمالية لدخول الشاب في غيبوبة.