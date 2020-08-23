أمريكا
الأحد 23 أغسطس 2020 11:04

قاس وكذاب وليس لديه مبدأ.. شقيقة ترمب تهاجمه في تسجيل سري

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
رويترز
وصفت شقيقة دونالد ترمب في تصريحات سجلت سرا ونقلتها صحيفة واشنطن بوست السبت، الرئيس الأميركي بأنه "قاس" و"كذاب" وغير جدير الثقة.

وهاجمت ماريان ترمب باري خصوصا سياسة الرئيس في مجال الهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز.

وقالت في التسجيلات التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية إن "كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته" الانتخابية. وأضافت "ليس لديه أي مبدأ". وأشارت إلى "تغريداته اللعينة وأكاذيبه".

وأجرت التسجيلات ابنة شقيق الرئيس، ماري ترمب، التي نشرت أخيرا كتابا يدين "العائلة السامة" التي ينتمي إليها الرئيس.

وكان الأخ الأصغر للرئيس، روبرت ترمب الذي توفي الأسبوع الماضي، لجأ إلى القضاء ليحاول من دون جدوى منع صدور الكتاب الذي بيعت نحو 950 ألف نسخة منه من اليوم الأول. وأدان البيت الأبيض الكتاب.

وقالت ماريان ترمب باري لابنة شقيقها في التسجيل "كل هذا خداع. إنه خداع وقسوة. دونالد قاس".

وتؤكد شقيقة ترمب أيضا أن الملياردير الجمهوري قام بالغش خلال امتحانات جامعية، وهذا ورد أيضا في كتاب ماري ترمب.

وقالت ماريان ترمب باري في التسجيل إن شقيقها "التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصا آخر أدى الامتحانات عنه"، موضحة أنها لا تذكر اسم هذا الشخص.

ولم يعلق الرئيس أو البيت الأبيض على هذه التصريحات.

المصدر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
مستشارو الصحة في بريطانيا: التغيب عن المدارس أخطر على الأطفال من كورونا.. كيف؟
Thumbnail
وصفته بـ"المغرد الجميل".. ناشطة سعودية تهنئ متحدث الجيش الإسرائيلي بعيد ميلاده (فيديو)
Thumbnail
أول رابطة إماراتية ضد التطبيع: الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب خيانة للأمة
Thumbnail
عدّاء أمريكي يحاول إطفاء حريق غابة بقدميه.. كيف كانت النتيجة؟ (فيديو)
Thumbnail
شركة عسكرية تركية ضمن الأكبر عالميا.. وأردوغان: سنصبح منتجا رئيسيا في الصناعات الدفاعية

الأكثر قراءة

  1. الاتحاد الأوربي: تزايد حالات الاعتقال في مصر يمثل تطورا مثيرا للقلق
  2. واشنطن ترصد هجوما كيميائيا نفذه نظام الأسد وتهدد بالرد
  3. بالفيديو.. شهيد برصاص الاحتلال جنوب نابلس
  4. مبادرة للفصائل الفلسطينية لتفعيل المصالحة بين فتح وحماس
  5. إيران: بولتون فشل في استدراج ترمب للحرب ويجر لندن للمستنقع