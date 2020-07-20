بيئة بحرية
الثلاثاء 21 يوليو 2020 00:08

قارب صغير ينجو من قفزة سمكة قرش في أستراليا (فيديو)

نجاة قارب صغير يحمل شخصين بأعجوبة من قفزة سمكة قرش كبيرة
انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لنجاة قارب صغير يحمل شخصين بأعجوبة من قفزة سمكة قرش كبيرة.

ويظهر في المقطع عدة أسماك قرش وهي تقفز عاليا في الهواء، قبل أن تهبط بجوار القارب الصغير.

وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن القارب الصغير كان يحمل صيادين في مدينة يبون الأسترالية الساحلية.

المصدر
خدمة سند

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