وفاة الشيخ صباح الأحمد
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 20:59

قادة وزعماء ينعون أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد

أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
رويترز
نعى قادة وزعماء العالم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أعلنت وفاته في وقت سابق الثلاثاء عن 91 عاما.

ونعى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة".

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري في قطر إن أمير البلاد أمر "بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام" على وفاة أمير الكويت الراحل، الذي "كان قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد".

وأضاف البيان أن الأمير الراحل "كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي والدفاع عن قضايا أمته العادلة ونبذ العنف والتطرف، وكان بحق أميرا للإنسانية"، داعيا الله تعالى أن "يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان".

كما نعى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن أمير الكويت الراحل وكتب على تويتر "نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الكويت الشقيقة والشعب الخليجي والعربي في وفاة أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على تويتر وكتب "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب باسم الشعب التركي عن مشاعر التعازي والمواساة الخالصة للشعب الكويتي الشقيق، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

ونعى عاهل الأردن الملك عبدالله بن الحسين أمير الكويت الراحل، الذي وصفه بـ"الأخ العزيز والزعيم الحكيم". وأعلن الأردن الحداد وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام.

ونعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أمير الكويت.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي "الملك وولي العهد يقدمان خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة وللشعب الكويتي الشقيق وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء وخدمة جليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء".

ونعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأمير الراحل، مؤكدا مساهمة "الراحل الكبير في تعزيز مسيرة العراق الجديد، الخارج من نير الدكتاتورية، مثلما وقف معه وهو يواجه الإرهاب وينتصر لأرضه ووجوده".

ووصفه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في بيان بأنه "رأس حكمة العرب، الذي عرفناه إنسانا معطاء، وسياسيا محنكا، وناصحا أمينا"، مضيفا "بوفاته فقدنا داعما للعراق".

ونعت الإمارات أمير الكويت وأعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام  وتنكيس الأعلام. ووصف ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر أمير الكويت الراحل بأنه كان "رجل الحكمة والتسامح والسلام"، وأحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك".

ونعت مصر، في بيان لرئاسة الجمهورية، أمير الكويت الراحل، ووصفته بأنه كان "زعيما عظيما من طراز فريد".

وأشار البيان إلى أن مصر "تستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير" الراحل.

وأعلنت مصر الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام.

كما نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قائلا إن الأمة العربية والإسلامية فقدت "قائدا من أغلى رجالها".

ونعى الديوان الملكي البحريني أمير الكويت وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.
وقال الديوان في بيان "مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت".

ونعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردون الحوثيون أمير الكويت.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية اليمنية إن الأمير  الراحل كان "زعيما عظيما من طراز فريد"، مشيرا إلى "الأدوار العظيمة في دعم اليمن في مختلف المجالات والظروف وخاصة خلال الأزمة الإنسانية الحالية، وجهوده في سبيل تحقيق السلام وإنهاء الحرب".

وقال وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا محمد الحضرمي في تغريدة على تويتر "رحم الله سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة (...) تعازينا القلبية الصادقة لاشقائنا في الكويت ولنا جميعا في الامة العربية والاسلامية في هذا المصاب الجلل".

وقال المتحدث باسم المتمردين الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة "في يوم رحيل أمير الكويت لا ننسى موقفه الداعم لمشاورات السلام، وكان في كل لقاء معه يفصح عن حبه لليمن، مبديا حرصا على إطفاء نار الحرب، وكان ذلك محل احترام وتقدير الجميع".

ونعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي في السودان أمير الكويت الذي كان "قائدا عربيا بارزا كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية و الإسلامية ورفعة شأنها عبر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة بلاده والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص".

وقال بيان للمجلس إن الفقيد "أسهم في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية المتجذرة بين الشعبين السوداني والكويتي ، فضلاً عن مواقف بلاده الداعمة للسودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية".

وفي فلسطين، نعى الرئيس محمود عباس أمير الكويت مؤكدا أنه كان "الأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية"، معلنا الحداد وتنكيس الأعلام.

وأعلن لبنان الحداد العام لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام. وأعرب الرئيس ميشال عون، في بيان عن "ألمه الشديد لغياب أمير الكويت"، واصفا إياه بأنه "كان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة".

كما نعاه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، في بيان، قائلا "أنعي إلى اللبنانيين حكيم العرب الشيخ صباح الأحمد، الشخصية الدبلوماسية والسياسية والقيادية العربية الفذة التي ناصرت قضايا العرب والمسلمين، ولم تتخل عن لبنان".

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح، الثلاثاء، في بيان بثه تلفزيون الكويت وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاما.

وكان الأمير الراحل يعالج في الولايات المتحدة منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما خضع في  الشهر نفسه لجراحة في الكويت.

وكان الشيخ صباح يحكم الكويت منذ عام 2006، وكان وزيرا لخارجيتها منذ السبعينيات من القرن الماضي.

ويتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح مهام نائب الأمير منذ سفر الشيخ صباح إلى الولايات المتحدة.

وفي 18 من سبتمبر/ أيلول أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب منح أمير الكويت وسام الاستحقاق الأمريكي برتبة قائد أعلى، مضيفا أنها المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا التكريم منذ العام 1991.

المصدر
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصري يوثق محاولة قنصلية بلاده في إسطنبول الاستيلاء على جواز سفره (فيديو)
Thumbnail
أرمينيا تتّهم تركيا بإسقاط إحدى مقاتلاتها وأنقرة تنفي
Thumbnail
مرحلة جديدة.. تعرف على أبرز المحطات السياسية في تاريخ الكويت منذ الاستقلال
Thumbnail
تعرف على آلية انتقال السلطة في الكويت بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد (فيديو)
Thumbnail
مسعف طائر يحلق ببذلة نفاثة في منطقة وعرة (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. رسامة تنتقد بلوحاتها تخفيض عقوبة الاغتصاب بالأردن
  2. الجيش الإسرائيلي يقتل شابا بمخيم العين بنابلس
  3. شاهد: يوفنتوس يهزم سامبدوريا ويقترب من لقب الدوري الإيطالي
  4. من تبقى في مكتب إرشاد جماعة الإخوان بمصر؟
  5. شاهد: أسطورة السلة الأمريكية يستأذن في الانصراف!