أمريكا وإيران
الثلاثاء 31 يوليو 2018 23:39

قائد الحرس الثوري: روحاني لن يجتمع بترمب مطلقا

اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني
اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني
رفض اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني (الثلاثاء) عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإجراء محادثات مع طهران.
رفض إيراني:
  • جعفري لترمب: إيران ليست كوريا الشمالية كي تقبل عرضك بعقد اجتماع.
  • جعفري: حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم.
  • وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: ينبغي للولايات المتحدة ألا تلوم إلا نفسها لإنهائها المحادثات مع طهران.
  • المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي: عرض ترمب التفاوض مع طهران يتناقض مع أفعاله.
  • بهرام: العقوبات والضغوط الأمريكية هي النقيض التام للحوار.
  • بهرام: كيف يمكن لترمب أن يثبت للشعب الإيراني أن تصريحاته تعكس نية حقيقة للتفاوض.
عقوبات ودعوات للحوار:
  • الخارجية الأمريكية: مستعدون للقاء المسؤولين الإيرانيين إذا غيرت إيران سلوكها.
  • أعرب ترمب (الاثنين) عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني من دون شروط مسبقة.
  • ترمب قال سابقا إنه يهدف للوصول إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.
  • تفرض الولايات المتحدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، عقوبات على إيران، تتمثل في تقييد صادرات النفط الخام إلى الخارج، والشركات المتعاونة معها.
  • في 8 من مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
  • الاتفاق النووي يقيد استخدام إيران للطاقة النووية في الأغراض السلمية.
المصدر
وكالات
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إيران
الحرس الثوري الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
دونالد ترامب

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