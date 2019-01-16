الصراع في سوريا
الأربعاء 16 يناير 2019 18:01

قائد الحرس الثوري الإيراني: لن ننسحب من سوريا

اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني
اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري الأربعاء أن القوات الإيرانية لن تنسحب من سوريا رافضا التهديدات الإسرائيلية، بحسب وكالة فارس للأنباء.
أبرز تصريحات جعفري
  • سنحتفظ بجميع مستشارينا العسكريين والثوريين وكذلك معداتنا وأسلحتنا التي لنا في هذا البلد الإسلامي لتدريب وتقوية مقاتلي المقاومة الإسلامية ودعم الشعب السوري المظلوم.  
  • التهديدات الإسرائيلية مضحكة.
  • اخشوا اليوم الذي ستنهمر فيه صواريخ إيران بالغة الدقة على رؤوسكم وتنتقم منكم لكل الدماء المراقة بلا حق من المسلمين المظلومين في المنطقة.
خلفية
  • تأتي هذه التصريحات فيما يبدو ردا على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالب إيران الثلاثاء بسحب جميع قواتها من سوريا.
  • نتنياهو: "دعوني أقدم لهم (الإيرانيون) نصيحة إذن - أخرجوا من هناك بسرعة لأننا سنواصل سياستنا القوية بشن هجمات عليهم، بلا خوف أو هوادة".
  • توعدت إسرائيل بمنع إيران من التمركز عسكرياً في سوريا حيث تقدم الدعم لرئيس النظام السوري بشار الأسد إلى جانب روسيا وحزب الله.
  • في تأكيد علني نادر يصدر عن مسؤول إسرائيلي قال نتنياهو الأحد إن الطيران شنّ الجمعة غارة استهدفت ما وصفه بأنه "مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة" في مطار دمشق الدولي".
  • تنفي إيران إرسال قوات نظامية للقتال في سوريا وتقول إنها توفر المستشارين العسكريين ومقاتلين متطوعين من مختلف الدول.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الصراع في سوريا
إيران
إسرائيل
سوريا
الحرس الثوري الإير اني
بنيامين نتنياهو

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