الأربعاء 16 يناير 2019 18:01
قائد الحرس الثوري الإيراني: لن ننسحب من سوريا
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري الأربعاء أن القوات الإيرانية لن تنسحب من سوريا رافضا التهديدات الإسرائيلية، بحسب وكالة فارس للأنباء.
أبرز تصريحات جعفري
- سنحتفظ بجميع مستشارينا العسكريين والثوريين وكذلك معداتنا وأسلحتنا التي لنا في هذا البلد الإسلامي لتدريب وتقوية مقاتلي المقاومة الإسلامية ودعم الشعب السوري المظلوم.
- التهديدات الإسرائيلية مضحكة.
- اخشوا اليوم الذي ستنهمر فيه صواريخ إيران بالغة الدقة على رؤوسكم وتنتقم منكم لكل الدماء المراقة بلا حق من المسلمين المظلومين في المنطقة.
خلفية
- تأتي هذه التصريحات فيما يبدو ردا على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالب إيران الثلاثاء بسحب جميع قواتها من سوريا.
- نتنياهو: "دعوني أقدم لهم (الإيرانيون) نصيحة إذن - أخرجوا من هناك بسرعة لأننا سنواصل سياستنا القوية بشن هجمات عليهم، بلا خوف أو هوادة".
- توعدت إسرائيل بمنع إيران من التمركز عسكرياً في سوريا حيث تقدم الدعم لرئيس النظام السوري بشار الأسد إلى جانب روسيا وحزب الله.
- في تأكيد علني نادر يصدر عن مسؤول إسرائيلي قال نتنياهو الأحد إن الطيران شنّ الجمعة غارة استهدفت ما وصفه بأنه "مستودعات إيرانية تحتوي على أسلحة" في مطار دمشق الدولي".
- تنفي إيران إرسال قوات نظامية للقتال في سوريا وتقول إنها توفر المستشارين العسكريين ومقاتلين متطوعين من مختلف الدول.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية