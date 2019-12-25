الشرق الأوسط
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 16:00

قائد الجيش الإسرائيلي: لدينا فرصة للعمل بحرية مع دول سنّية (فيديو)

قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
قناة 13 الإسرائيلية
قال قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن لدى إسرائيل فرصة كبيرة تكمن في حرية العمل في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة مع الدول السنّية التي ترغب بتطوير عدد من الأمور مع إسرائيل.

وجاءت تصريحات كوخافي خلال مؤتمر عُقد صباح اليوم الأربعاء في مدينة هرتسليا في ذكرى وفاة قائد الأركان السابق أمنون ليبكين، حسبما نقلت القناة 13 الإسرائيلية.

وأضاف أن الحرب هي دائمًا الخيار الأخير ويجب اللجوء إليها عند استنفاد جميع الطرق الأخرى مثل الدبلوماسية والعمليات والردع دون الامتناع عنها.

وأشار كوخافي إلى وجود فرصة مع قطاع غزة وجعله أكثر استقرارًا من خلال تحسين ملموس في الواقع الأمني وبالمقابل خطوات على الصعيد المدني.

وشدد على أهمية استراتيجية الجيش لرفع الجاهزية القتالية استعدادًا للمواجهة في الجبهتين الشمالية والجنوبية، منوهًا إلى أن المعركة بين الحروب مستمرة بوتيرة كبيرة ومعدة لسلب القدرات وتقليص التهديدات.

وأكد كوخافي وجود احتمالية مواجهة مع إيران في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على منع وصول أسلحة دقيقة لمصادر تهديدها في الشمال والجنوب.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
وسائل إعلام إسرائيلية
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قائد الجيش الإسرائيلي
أفيف كوخافي
دول سنية
الشرق الأوسط
المنطقة
حرية
تطبيع

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