قطر
الثلاثاء 11 فبراير 2020 09:32

في يومها الرياضي.. قطر تتحول إلى ملعب كبير (فيديو)

تحولت قطر إلى ساحة مفتوحة للرياضة اليوم
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تحولت دولة قطر إلى ملعب كبير، صباح الثلاثاء، بمناسبة اليوم الرياضي في نسخته التاسعة، بمشاركة رسمية وشعبية حيث شهد مشاركة عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع.

ويشارك المواطنون والمقيمون في المنافسات ومسابقات الترفيه في مختلف أماكن الاحتفالات، بمشاركة الجهات الحكومية والأندية الرياضية، كما تم تخصيص العديد من الأماكن لأنشطة المرأة

وتشمل الأنشطة  مختلف الرياضات مثل ركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكوندو وعروض الدفاع عن النفس والكرة الطائرة الشاطئية والمسابقات الرياضية المائية وأنشطة الصالات، وذلك في الأندية والاتحادات وفي منطقتي أسباير والحي الثقافي كتارا. 

وتحولت قطر إلى ساحة مفتوحة للرياضة، حيث أقيمت الأنشطة  في منطقة الكورنيش وأسباير وكتارا.

ويأتي الاحتفال باليوم الرياضي تنفيذا للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام يوما رياضيا لدولة قطر، وأقيم أول يوم رياضي في عام 2012، وهو عطلة رسمية في البلاد.

وأصبحت قطر رائدة في تنظيم الأنشطة  الرياضية على مستوى المنطقة والعالم، حيث نظمت العديد من البطولات الدولية خلال الأعوام الماضي، كما فازت بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

المصدر
الجزيرة مباشر
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