في يومها الرياضي.. قطر تتحول إلى ملعب كبير (فيديو)
ويشارك المواطنون والمقيمون في المنافسات ومسابقات الترفيه في مختلف أماكن الاحتفالات، بمشاركة الجهات الحكومية والأندية الرياضية، كما تم تخصيص العديد من الأماكن لأنشطة المرأة
وتشمل الأنشطة مختلف الرياضات مثل ركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم وكرة السلة والتنس والتايكوندو وعروض الدفاع عن النفس والكرة الطائرة الشاطئية والمسابقات الرياضية المائية وأنشطة الصالات، وذلك في الأندية والاتحادات وفي منطقتي أسباير والحي الثقافي كتارا.
انطلاق مارثون المشي، تعقبه مباراة ودية في كرة القدم بين فريق وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب فعاليات رياضية مصاحبة للأطفال للتشجيع على ممارسة الرياضة كسلوك صحي بين مختلف فئات المجتمع.#النشاط_عافية#اليوم_الرياضي_للدولة_2020#العدل_قطر pic.twitter.com/Rl5Cu37hiD— وزارة العدل - قطر (@mojgovqa) February 11, 2020
وتحولت قطر إلى ساحة مفتوحة للرياضة، حيث أقيمت الأنشطة في منطقة الكورنيش وأسباير وكتارا.
ويأتي الاحتفال باليوم الرياضي تنفيذا للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام يوما رياضيا لدولة قطر، وأقيم أول يوم رياضي في عام 2012، وهو عطلة رسمية في البلاد.
مشهد من الأنشطة التي يقدمها جناح مركز حمد الدولي للتدريب خلال مشاركتهم في #اليوم_الرياضي_للدولة_2020 في #كتارا #قطر #الوعد2022 #كتارا_ملتقى_الثقافات #كتارا_وجهة_ثقافية_سياحية pic.twitter.com/RV4cI9X3yJ— كتارا | Katara (@kataraqatar) February 11, 2020
وأصبحت قطر رائدة في تنظيم الأنشطة الرياضية على مستوى المنطقة والعالم، حيث نظمت العديد من البطولات الدولية خلال الأعوام الماضي، كما فازت بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
انطلاق فعاليات اليوم الرياضي في النادي الدبلوماسي تحت شعار افتخر..شاركت pic.twitter.com/vzZBuTFRyK— Lusail - لوسيل (@lusailnews) February 11, 2020
فعاليات الاتحاد القطري للرياضة للجميع في حديقة البدع بكورنيش الدوحة المقامة ضمن #اليوم_الرياضي_للدولة_2020.#وزارة_الثقافة_والرياضة pic.twitter.com/Okor2NMmx6— وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) February 11, 2020
تعزيز ثقافة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع يأتي ضمن أهم أولويات أسباير زون في المجتمع.#اليوم_الرياضي_للدولة_2020 pic.twitter.com/6IMm1slVg4— بوابة الشرق (@alsharq_portal) February 11, 2020
فيديو 🎥| فعاليات #اليوم_الرياضي_للدولة_2020 باستاد البيت المونديالي في #الخور #نديب_قطر pic.twitter.com/IEMx5x9Y5Y— نديب قطر (@NadeebQa) February 11, 2020