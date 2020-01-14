المكسيك
الثلاثاء 14 يناير 2020 11:53

في منطقة تسودها الجريمة.. تحويل طائرة بوينغ لمكتبة أطفال (فيديو)

تحويل طائرة لمكتبة أطفال في المكسيك
مواقع التواصل
قال مسؤول مكسيكي إنه تم تحويل طائرة بوينغ 737 إلى مكتبة للأطفال والمراهقين في واحدة من أكثر المناطق التي تسودها الجريمة في مدينة مكسيكو سيتي.

وقال متحدث باسم حي أزتابالابا، إن الطائرة أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات قليلة مضت وذلك بعد استخدامها لعقدين من الزمن.

ويضم حي أزتابالابا أكبر عدد من السكان ويشهد أعلى معدلات للجريمة من بين أحياء مكسيكو سيتي الستة عشر.

وأضاف المتحدث، أن إدارة الحي اشترت الطائرة من شركات الطيران المكسيكية (أفياكسا) التي لم تعد قائمة.

وأشار إلى أنه تم افتتاح المكتبة، الأحد، وهي مزودة بـ 240 كتابًا و2400 كتابًا بصيغة "بي دي إف" بالإضافة إلى كتب صوتية و26 جهاز كمبيوتر وجهاز محاكاة الطيران حيث يمكن للأطفال اللعب بالطائرات التجريبية.

ومن المقرر أيضًا افتتاح مكتبة ثانية- مصنوعة من طائرة طراز بوينغ 757 باعتبار ذلك جزءا من خُطط الحي لتعزيز الثقافة والتكامل الاجتماعي.

المصدر
الألمانية
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مكسيكو سيتي
المكسيك
طائرة بوينغ
مكتبة
أطفال

اقرأ أيضا

Thumbnail
أردوغان: الانقلابي حفتر فر هاربا من موسكو
Thumbnail
تحريف للقرآن في امتحان بمدرسة مصرية.. والسلطات ترد: خطأ مطبعي

الأكثر قراءة

  1. أردوغان: الانقلابي حفتر فر هاربا من موسكو
  2. تحريف للقرآن في امتحان بمدرسة مصرية.. والسلطات ترد: خطأ مطبعي
  3. الطائرة الأوكرانية.. اعتقال مسؤولين متورطين وروحاني يطالب بمحكمة خاصة
  4. شاهد: جنود إسرائيليون يضربون فلسطينيًا وأمه في القدس
  5. أول رد فعل من واشنطن على وفاة معتقل أمريكي في مصر