تركيا
الخميس 14 سبتمبر 2017 10:44

في متحف تركي.. 20 ألف حشرة متنوعة بانتظارك

متحف الحشرات التركي يضم نحو 20 ألف حشرة من مئات الأنواع
الأناضول
يعتبر متحف الحشرات التابع لجامعة "سليمان دميرال" بولاية إسبرطة وسط تركيا، ويضم 20 ألف حشرة؛ مقصدا لعشاق عالم الحشرات من العامة والعلماء.

المتحف جرى تأسيسه عام 2002، ومدرج على قائمة المتاحف الدولية للحشرات، ويقصده العلماء المحليون والدوليون لإجراء بحوث مختلفة، فضلا عن المواطنين العاديين.

وقال الأكاديمي أوزان دمير أوزار، عضو هيئة التدريس بقسم وقاية النبات في كلية الزراعة بالجامعة المذكورة، إن المتحف يقدم قواعد بيانات جيدة لهواة الحشرات، وللعلماء أيضًا.

وأضاف أن المتحف توجد به نحو 20 ألف حشرة من مئات الأنواع.

وقال "التعرف على هذه الأحياء عن كثب، يمكّننا من الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة بشأنها، ومن ثم علينا حمايتها. ومن هنا تأتي أهمية متاحف الحشرات في هذا الصدد".

المصدر
الأناضول
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