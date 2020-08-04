تونس
الثلاثاء 4 أغسطس 2020 16:52

في غيبوبة منذ 5 سنوات.. تونسي يحمل ابنه على قارب هجرة بحثا عن علاج (فيديو)

تونسي يحمل ابنه المريض في قارب للهجرة غير الشرعية أملا في علاجه بالخارج
حمل الأب ابنه المريض في قارب للهجرة غير الشرعية أملا في علاجه بالخارج
مواقع التواصل
في سابقة من نوعها، اضطر أب تونسي إلى حمل ابنه، الذي يوجد في غيبوبة منذ خمس سنوات، وأسرته على قارب للهجرة غير النظامية أملا في البحث عن علاج له.

وشارك الأب تفاصيل رحلته على المباشر، أولا بأول، في حسابه على فيسبوك عبر مقاطع فيديو وصفها مدونون بـ"الصادمة"، خاصة وأن الأب غامر بحياة زوجته وأبنائه الصغار.

ويظهر بمقاطع الفيديو الابن المريض وهو نائم على أرض القارب ومعه أبوه وأمه وإخوته الصغار.

يقول والد الطفل المريض إنه لم يجد علاجا لابنه داخل تونس فاقترض مبلغا من المال واضطر إلى المغامرة بحياة أسرته بأكملها من أجل الحصول على علاج لابنه المريض.

وفي مقطع فيديو آخر تحدث شقيق المريض الصغير وحكى عن ألم أخيه وعائلته.

وكذلك تحدثت والدته وقالت إنه في حالة غيبوبة منذ خمس سنوات، وأن الأسرة عانت كثيرا من أجل علاجه داخل تونس، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعدم توافر المال الكافي سواء للعلاج أو لإعالة الأسرة.

وبكت الوالدة بحرقة وقالت إنها لا تستطيع تحمل رؤية ابنها بهذا الشكل أكثر من ذلك وأن كل ما تتمناه أن يجدوا له علاجا في الخارج.

لكن رحلة علاج الابن التي بدأت من صفاقس التونسية وكان يرتقب لها أن تنتهي عند جزيرة لامبدوزا الإيطالية، استوقها خفر السواحل لتعود من حيث انطلقت.

وبعد عودة الأسرة إلى منزلهم وجه الأب مناشدة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد وإلى كافة الجهات المعنية بالمجتمع التونسي للاهتمام بحالة ابنه، ومعالجته بإحدى الممستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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تونس
هجرة غير شرعية
قارب مهاجرين
غيبوبة
علاج

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