شركات تكنولوجيا
الخميس 25 يوليو 2019 11:31

في ظل تحقيق بالاحتكار.. فيسبوك تحقق إيرادات تفوق التوقعات 

رويترز
ارتفع سهم فيسبوك بحوالي 4% أمس الأربعاء، وفاقت الأرباح والإيرادات، توقعات المستثمرين.

التفاصيل
  • ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 16.9 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 16.51 مليار دولار.
  • لكن كانت الأرباح مصحوبة بأخبار ليست جيدة.
  • أعلن فيسبوك أن لجنة التجارة الفيدرالية أخبرتها في يونيو/حزيران، فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار. 
بالأرقام حسب CNBC
  • صافي أرباح فيسبوك ارتفعت إلى 1،99 دولار للسهم الواحد مقابل 1،88.
  • ارتفعت الإيرادات إلى 16،09 مليار دولار بعدما كانت 16،05 .
  • المستخدمون النشطون يومياً: 1،59 مليار شخص.
  • النشطون شهريا: 2،41 مليار شخص.
  • متوسط العائد لكل مستخدم: 7،05 دولار بعدما كان 6،87.
الصورة الكبيرة
  • ستدفع فيسبوك غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية بالشركة.
  • سيتم إجبار الشركة، على إنشاء لجنة مستقلة للخصوصية، لا تخضع لسيطرة المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ. 
  • سبق أن قامت فيسبوك بتعيين الحد الأدنى المتوقع للغرامة وقدرته بمبلغ 3 مليار دولار.
  • قالت "فيسبوك" إنها وافقت اليوم الخميس، على دفع 100 مليون دولار لتسوية مطالبات لجنة التجارة الفيدرالية.
مارك زوكربرغ، مؤسس فيسبوك
مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك
 بين السطور
  • قال مارك زوكربيرغ في بيان "اتفقنا على دفع غرامة تاريخية، لكن الأهم من ذلك أننا سنجري بعض التغييرات الهيكلية الرئيسية التي تتعلق بكيفية إنشاء المنتجات وإدارة هذه الشركة".
  • بموجب اتفاق التسوية، الذي فرضته لجنة التجارة الفيدرالية، يجب على الرئيس التنفيذي لفيسبوك تقديم شهادات بانتظام حول امتثاله لإجراءات الخصوصية. 
  • على فيسبوك أيضاً إجراء مراجعة بشأن الخصوصية لكل منتج أو خدمة جديدة، بما في ذلك خدمات تطبيقي "واتساب" و"إنستغرام".
  • انتعش سعر سهم فيسبوك إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، رغم مرور عامين من المشاكل المتعلقة بالخصوصية، حيث ارتفع بنسبة 54 في المئة خلال 2019.
المصدر
أكسيوس
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