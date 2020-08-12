في ذكرى رحيله.. مشهد أوصى نور الشريف بعرضه يوم وفاته (فيديو)

في الذكرى الخامسة لرحيله، تداول ناشطون ووسائل إعلام مصرية مشهد تمثيلي طالب الفنان المصري الكبير نور الشريف، بعرضه يوم وفاته.

وكان النجم الراحل نور الشريف، تحدث في أحد البرامج عن عدد من أعماله ومن بينها المشاهد التي يعتز بها.

وقال الشريف إنه يرى أن مسلسل "عمر بن عبد العزيز" -خامس الخلفاء الراشدين- هو أهم عمل قدمه على الإطلاق على مدار تاريخه الفني كله.

وتحدث نور الشريف عن المشهد الأخير من المسلسل التلفزيوني الشهير، معبرًا عن اندهاشه به كلما رآه وعدم تصديقه بأنه استطاع تأديته بهذا الشكل، قائلًا "لما بشوف مشهد الوفاة عندما يذاع بابقى مندهش، مين ده؟!".

ويظهر في هذا المشهد نور الشريف مجسدًا شخصية عمر بن عبد العزيز، وهو يحتضر مرددًا قوله تعالى "تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًّا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين".

وقال الشريف "مهما كنت دارس، مهما كنت موهوب وعندي خبرة، مشهد النهاية في مسلسل عمر بن عبد العزيز فيه لحظة تنوير رباني".

وتابع "في اللحظة التي يرى فيها جده عمر بن الخطاب وكل الصحابة اللي سبقوه وهو فرحان أنه هيروح لهم. في المشهد كنت فاتح عيني والدموع نازلة".

ومضى قائلًا "في فن التمثيل لما تكون الدموع عصية الفنان يضغط على عينه شوية علشان الدموع تنزل، لكن في المشهد ده أنا عيني مفتوحة والدموع تنساب مش عارف إزاي، بجد لحظة تنوير رباني".

ونطق نور الشريف بصوت متأثر بكلمات تشبه الوصية قائلاً "الأعمار بيد الله وأتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد ده".

وعمر بن عبد العزيز هو مسلسل تاريخي ديني بُث لأول مرة عام 1994 على شاشة التلفزيون المصري، وجسد فيه نور الشريف شخصية الخليفة الأموي المشهور بالصلاح والعدل، والملقب بخامس الخلفاء الراشدين.

ونور الشريف (اسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبدالله) هو ممثل سينمائي وتلفزيوني مصري، ويعد أحد نجوم السينما المصرية والعربية في الربع الأخير من القرن العشرين حيث قدم للسينما أكثر من 180 فيلما، وشارك في عشرات المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية.

وتوجت رحلة نور الشريف الفنية بالتكريمات، ومن الجوائز التي حصدها: جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 1977، وجائزة القدس للثقافة والإبداع تقديرا لما قدمه للسينما العربية.

كذلك نال جائزة التمثيل الذهبية من مهرجان نيودلهي عن "سواق الأتوبيس"، وجائزة أفضل ممثل عن "ليلة ساخنة". أما آخر أفلامه "بتوقيت القاهرة"، فحصل عنه على جائزة أفضل ممثل لعام 2015 من مهرجاني: مالمو للسينما العربية في السويد، ومهرجان وهران للفيلم العربي.

بوسي ونور الشريف في لقطة من فيلم "حبيبي دائمًا"

جمعته قصة حب بالفنانة بوسي (اسمها الحقيقي صافيناز مصطفى قدري) منذ الستينيات، وتزوجا عام 1972، وهو ما جاء موازيا لمشوار فني جمعهما عبر أعمال مشتركة، أشهرها فيلم "حبيبي دائما"، لتظل قصتهما الأجمل والأبقى في الوسط الفني حتى بعد انفصالهما عام 2006.

وبقيت علاقتهما وطيدة ومحترمة كصديقين ورفيقي عمر، قبل أن يعودا لبعضهما في 2015 قبل شهور قليلة من وفاة نور الشريف، كما لو أن النجمين قررا تبادل الأدوار، ففيما ماتت بوسي على ذراعيه في السينما، توفي هو بين أحضانها في الحقيقة.

وفي يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من أغسطس/آب عام 2015، توفي نور الشريف عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

كان نور الشريف يتمنى أنه إذا مات يُعرض مشهد تمثيله وفاة "عمر بن عبدالعزيز" الذي أدى دوره، فاستجابت القنوات لأمنيته .. pic.twitter.com/0vE9Ffccjb — مروان المريسي (@almuraisy) August 13, 2015

مشهد وفاة عمر بن عبدالعزيز في مسلسل خامس الخلفاء الراشدين الذي أوصى نور الشريف بثه بعد وفاته #نور_الشريف_في_ذمه_الله pic.twitter.com/doRnE4DIk6 — ﮼مكافح (@mukafe7_xx) August 12, 2015