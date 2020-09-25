مصر
الجمعة 25 سبتمبر 2020 16:29

في "جمعة الغضب".. مظاهرات في محافظات مصرية عدة ضد السيسي (فيديو)

مظاهرات في محافظات مصرية عدة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
مظاهرات في محافظات مصرية عدة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
مواقع التواصل
انطلقت مظاهرات في محافظات مصرية عدة اليوم عقب صلاة الجمعة للتنديد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتردي الأوضاع المعيشية.

وتأتي هذه التظاهرات استجابة لدعوات لناشطين مصريين أبرزهم الفنان ومقاول الجيش المصري السابق محمد علي، وهي مستمرة في محافظات مصرية مختلفة منذ الأحد الماضي.

ففي محافظة الجيزة انطلقت مظاهرات في قرى مختلفة منها العطف، وكفر قنديل، والكداية، وأم دينار، والعياط، ومنطقة المنصورية بالهرم، ومدينة السادس من أكتوبر.

 

كما انضمت محافظات جديدة للحراك المتواصل منذ 6 أيام منها محافظة دمياط التي شهدت مظاهرات في مركز ميت أبو غالب، وقرة شطا وكفر سعد.

وفي المنيا خرجت مظاهرة في ملوي وبني مزار وتلا ترفع ذات الشعارات وتندد بغلق المصانع وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

 

وتشهد الميادين العامة بالمحافظات المختلفة، لاسيما القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس، تعزيزات أمنية مشددة تحسبا لوصول أي تجمعات لها.

وطالب المتظاهرون برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منددين بممارسات نظامه، والتي أدت لتردي الأوضاع المعيشية لملايين المصريين.

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للسيسي منها "واحد اتنين.. الجيش المصري فين"، و"بالطول بالعرض هنجيب السيسي الأرض"، و"لا إله إلا الله.. والسيسي عدو الله"، و"ارحل يا فاشل"، و"إرحل يا بلحة"، و"قول متخافشي.. السيسي لازم يمشي"، و"انزلوا من بيوتكم السيسي قتل ولادكم"، وغيرها.

وعبّر المتظاهرون عن غضبهم ورفضهم التام لممارسات النظام الحاكم، لاسيما فرض قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء، والذي أثار تطبيقه غضبا واسعا في البلاد.

وقامت قوات الأمن بمحاولة فض تظاهرة قرية "أم دينار" في الجيزة بطلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع، واعتقلت عددا من المتظاهرين حسب روايات بعض شهود العيان.

كما أظهرت لقطات مصورة من مركز ميت أبو غالب في دمياط تصدي قوات الأمن للمظاهرات بالغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش. 

ويرى مراقبون أنه في حال استمرار التظاهرات واشتدادها ربما يكون لها أثرها على مستقبل مصر السياسي.    

المصدر
الجزيرة مباشر
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