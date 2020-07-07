فيروس كورونا
الثلاثاء 7 يوليو 2020 21:56

في تطور خطير.. منظمة الصحة: أدلة على انتقال كورونا في الهواء

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
رويترز
حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن انتشار فيروس كورونا يتسارع وأقرت بأن أدلة تظهر بشأن انتقال العدوى في الجو، بعد أن حذرت مجموعة من 239 عالما من هذا النوع من الانتقال.

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة بينيديتا أليغرانزي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "نقر بأن أدلة تظهر في هذا المجال وبالتالي يجب أن نكون منفتحين لهذا الاحتمال وأن نفهم انعكاساته".

وأضافت "لا يمكن استبعاد احتمال انتقال (الفيروس) من طريق الجو في الأماكن العامة المزدحمة بشكل خاص. يجب أن يتم جمع الأدلة وتفسيرها". وأوصت أليغرانزي بـ"تهوية فعالة في الأماكن المغلقة وتباعد جسدي". وتابعت "عندما لا يكون ذلك ممكناً، نوصي بوضع الكمامة".

والإثنين، دعت مجموعة من 239 عالماً دولياً السلطات الصحية ومنظمة الصحة العالمية إلى "الاعتراف باحتمال انتقال عدوى كوفيد-19 بالجو"، في مقال نُشر في مجلة "كلينيكال إينفكشوس ديزيزس" التابعة لجامعة اكسفورد.

واتُهمت منظمة الصحة العالمية، التي تعرّضت لانتقادات لتأخرها بالتوصية بوضع الكمامات، برفضها الاعتراف بتزايد المؤشرات الى انتقال الفيروس، الذي أودى بأكثر من 500 ألف شخص في العالم، في الهواء.   

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في المؤتمر الصحفي إن انتشار "الوباء يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد".

وأضاف "إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فالواقع أن بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع" مذكراً بأن 11,4 مليون إصابة سُجلت في العالم إضافة إلى أكثر من 535 ألف وفاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية

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