رومانيا
الأحد 23 أغسطس 2020 11:04

في بث مباشر.. فنان يوثق لحظاته الأخيرة قبل أن يدهسه قطار (فيديو)

لقطات من الفيديو الذي وثق اللحظات الأخيرة من حياة الفنان الروماني
مواقع التواصل
وثّق نجم موسيقى البوب الروماني تافي بوستيو (29 عاما) اللحظات الأخيرة من حياته، حيث كان يجري بثا مباشرا على فيسبوك داخل سيارة تقودها زوجته، قبل أن يدهسها قطار ويلقى مصرعه في الحال.

وظهر تافي خلال البث المباشر وهو يدخن سيجارة ويستمع إلى الموسيقى الشعبية الصاخبة بينما كانت تقود زوجته (24 عامًا) السيارة في مدينة بلويستي بمقاطعة براهوفا الرومانية.

وكان تافي يستمتع بأجواء من المرح والرقص وينظر مبتسمًا إلى زوجته التي شوهدت وهي تترقب معبر سكة حديد وتنظر يمينًا ويسارًا تفاديًا لأي قطارات قادمة، لكنها على ما يبدو لم تلاحظ قدوم ذلك القطار السريع الذي دهسهما.

ووثق الفيديو اللحظات الأخيرة من حياة تافي وهو يصرخ مذعورًا عندما أدرك الخطر الذي أنهى حياته.

وسجلت الكاميرا اللحظة المؤلمة على الهواء مباشرة أمام متابعيه ومعجبيه، وتحطم جانب السيارة التي كان تافي بداخلها، بينما لا تزال الزوجة في حالة حرجة داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات مقاطعة براهوفا.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية في براهوفا إن الحادث الذي شل حركة القطارات لساعات، وقع بسبب عدم الالتزام بالقواعد عند معبر السكة الحديد، وأضاف أنه كان من الصعب على رجال الإطفاء إخراج الزوجين من الحطام.

وقبل نحو شهر من وفاته، نشر نجم البوب الصاعد رسالة عبر فيسبوك كتب فيها "ذات يوم، سيأخذك القطار الخطأ إلى الوجهة الصحيحة".

المصدر
الجزيرة مباشر
ميرور

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