في بث مباشر.. فنان يوثق لحظاته الأخيرة قبل أن يدهسه قطار (فيديو)

وظهر تافي خلال البث المباشر وهو يدخن سيجارة ويستمع إلى الموسيقى الشعبية الصاخبة بينما كانت تقود زوجته (24 عامًا) السيارة في مدينة بلويستي بمقاطعة براهوفا الرومانية.

وكان تافي يستمتع بأجواء من المرح والرقص وينظر مبتسمًا إلى زوجته التي شوهدت وهي تترقب معبر سكة حديد وتنظر يمينًا ويسارًا تفاديًا لأي قطارات قادمة، لكنها على ما يبدو لم تلاحظ قدوم ذلك القطار السريع الذي دهسهما.

ووثق الفيديو اللحظات الأخيرة من حياة تافي وهو يصرخ مذعورًا عندما أدرك الخطر الذي أنهى حياته.

Singer dies in tragic accident during Facebook Live, Romania



In the Romanian town of Ploiesti, the victim Tavy Pustiu, 29, was driven in the car by the artist's wife, who was seriously injured, so she is in the intensive care unit. pic.twitter.com/2gEQzoF570