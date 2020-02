في الضحك والهم.. كيف تحولت عبلة كامل إلى "أيقونة إنترنت"؟

وأيقونة الإنترنت Internet meme باختصار هو مصطلح يستخدم لوصف أي شخصية أو شعار أو فكرة تنتشر بسرعة على الإنترنت من شخص لآخر، وتستخدم في مواقف مختلفة، وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من أشهر الأيقونات التي استخدمها المصريون هي شخصية "أساحبي"، وأدوار عادل إمام، وشخصية اللمبي للفنان محمد سعد، والكابتن رضا عبد العال.

وتعد عبلة كامل أشهر شخصية نسائية تستخدم على منصات التواصل الاجتماعي المصرية في المناسبات المختلفة.

انتشر مؤخرا حساب على تويتر باسم "فاضلي إكتئباية وحدة وافتح مكئبة" يعبر في كل مواقفه الساخرة من الحياة بفيديوهات تمثيلية لعبلة كامل، قام مغردون بإعادة تغريد فيديوهاته في (عيد الحب) للسخرية من شعورهم بالوحدة وخيباتهم العاطفية.

الكراش قالي You are my best friend وحطلي قلوب كتييير .. انا في الفريندز زون؟ يا خسارة اغاني الحب اللي كنت بلمح بيها pic.twitter.com/rMltdbzSwc