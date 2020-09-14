الدوري الفرنسي لكرة القدم
الاثنين 14 سبتمبر 2020 20:29

في الدقيقة الأخيرة.. هدف "خيالي" في مباراة بالدوري الفرنسي (فيديو)

إرفين كاردونا نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بريست من متابعة لكرة عرضية عالية
أحزر لاعب فرنسي هدفا "خياليا" في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في نهاية إحدى مباريات الدوري الفرنسي.

ونجح إرفين كاردونا في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بريست من متابعة لكرة عرضية عالية ليرتقي اللاعب في الهواء ويسددها وهو طائر على طريقة مسلسلات الكرتون الرياضية.

وانتهت المباراة بفوز بريست بهدفين مقابل لا شيء على فريق ديجون..

ووصفت صفحات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف بأنه هدف "كارتوني"، في تلاعب بالكلمات لتشابه كلمة كارتون بالفرنسية مع اسم اللاعب.

وقالت صفحة "بي إن سبورتس" الرسمية على تويتر إن الهدف "يأخذنا بذكرياتنا إلى حركات الكابتن ماجد"، في إشارة إلى المسلسل الكارتوني الشهير.

كما وصفت بعض الحسابات، اللاعب بالطائرة المقلعة أو لاعبي الحركات البهلوانية للحظة تسجيله الهدف، وبعضها الآخر شبهه بأسطورة كرة القدم المجرية بوشكاش بإنهائه الخيالي للهجمة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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