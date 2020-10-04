الكويت
الأحد 4 أكتوبر 2020 15:54

في أول حكم باسم أمير الكويت الجديد.. براءة النفيسي من تهمة الإساءة للإمارات

الأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي
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قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم ببراءة النائب السابق الأكاديمي د. عبد الله النفيسي من تهمة الإساءة للإمارات.

وقال محامي النفيسي، في تغريدة له عبر تويتر "أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي الميموني حكمها الأول اليوم باسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببراءة موكلنا الدكتور عبد الله النفيسي من التهم الموجهة إليه في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية بخصوص دولة الإمارات".

وبحسب صحف كويتية فإن الحكم هو أول حكم قضائي يصدر باسم أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي أدى اليمين الدستورية أميرا للبلاد صباح الأربعاء الماضي خلفا للأمير صباح الأحمد الذي توفي الثلاثاء الماضي.

وأعرب النفيسي عن سعادته بالحكم، مضيفا "أحمد الله أنني في الكويت".

وكان النفيسي يحاكم أمام محكمة الجنايات في قضية تُعرف "بالإساءة للإمارات".

وأكد النفيسي أمام المحكمة أن التغريدات الأربع المتهم فيها هي صحيحة وصادرة من حسابه الشخصي.

وأضاف أنه لم يسئ للإمارات بتغريداته، بل إنها تخص القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، المتهم من قبل السلطة الفلسطينية والموجود حاليا في الإمارات، مشيرا إلى أن حديثه كان من باب النصيحة والمصلحة العامة.

وكان مغردون قد طالبوا بدراسة قضية النفيسي والقانون الذي بنيت على أساسه الاتهامات، والعمل على تغييره بالطرق الدستورية؛ كونه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير.

وكان النفيسي أعلن -في بيان- مطلع يناير/كانون الثاني الماضي استعداده للمثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه، والمطالبة بالبراءة الكاملة، بعد تقديم وزارة الخارجية الكويتية شكوى للنائب العام ضده بتهمة "الإساءة للإمارات".

المصدر
الجزيرة مباشر
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