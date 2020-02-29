في أربع ساعات.. حملة "حق الشام" تجمع 86 مليون ريال قطري
وانطلقت الحملة دعمًا ومساعدةً لمئات آلاف النازحين في مناطق الشمال السوري، ممن يعانون من أوضاع إنسانية صعبة للغاية.
وبدأت الحملة، مساء الجمعة -من السادسة مساءً وحتى العاشرة- برعاية التلفزيون الرسمي وهيئات حكومية قطرية، ومن المقرر، أن تستمر الحملة اليوم السبت في التوقيت نفسه.
سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتبرع بمبلغ خمسين مليون ريال لحملة #حق_الشام#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/D0DNtSFA79— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 28, 2020
وتسابق مواطنون قطريون ومقيمون للتبرع على الهواء مباشرة، عبر بث مباشر وموحّد للتلفزيون وعدد من الإذاعات والفضائيات القطرية.
حملة #حق_الشام تختتم يومها الأول بمبلغ يتجاوز 86 مليون ريال قطري .. كونوا على الموعد غداً من 06:00 حتى 10:00 مساءً #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/nHeYbp7hFn— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 28, 2020
اللهم لك الحمد حمداً لا ينفذ أوله ولا ينقطع آخره اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر بورك عطاؤكم يا أهل الخير في #قطر وجزاكم الله خير الجزاء وصلت تبرعاتكم لصالح حملة #حق_الشام 86,299,000 ريال قطري ساهم مع #قطر_الخيرية في حملتها الإغاثية العاجلة http://qch.qa/sos
A post shared by Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) on
وبعد دقائق من إطلاق الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني للحملة؛ جُمعت تبرعات بلغت 8 ملايين ريال.
تنطلق حملة "حقُ الشام" للتبرع لإخواننا السوريين يومي الجمعة والسبت 28-29 هذا الشهر على تلفزيون قطر والإذاعات المحلية بالدولة من 6 حتى 10 مساءً.— عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) February 19, 2020
إخواننا في سوريا يعانون أوضاعاً إنسانية مأساوية بسبب التهجير وظروف الحرب والمناخ ومساعدتهم حق وواجب علينا.
#حق_الشام pic.twitter.com/ahNRdFN7k2
وتصدر وسم "حق الشام" قائمة الأعلى تداولًا على "تويتر" في قطر، وذلك قبل نحو ساعة على انطلاق الحملة.
تأتي الحملة ضمن الاستجابة العاجلة للموجة الأكبر من النزوح منذ عام 2011، وتشمل المساعدات المقدمة للسوريين مستلزمات إيواء وتدفئة ومواد غذائية وصحية وخدمات الماء والصرف الصحي.
في السياق، يشهد الشمال السوري أكبر موجة نزوح في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ووفق تقديرات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 900 ألف شخص، 80% منهم نساء وأطفال منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، ما يمثل أكبر موجة نزوح منذ بدء الأزمة السورية في 2011.
من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن من بين النازحين أكثر من نصف مليون طفل، ويعاني عشرات الآلاف منهم -مع أسرهم- برودة الطقس وتساقط الأمطار، وبعضهم قضى نحبه بسبب البرد القارس.
باسمي واسم كل سوري مظلوم وملهوف— حسن الدغيم أبو بكر (@Hasan_Dagim) February 28, 2020
أرفع لقطر الأخوة والنجدة وكعبة المضيوم كل التحية والتقدير والإجلال
فتحيةً لقطر أميراً وحكومةً وشعباً على وقوفهم معنا في ساعة العسرة ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال ويمن على أمتنا بالأمن والعافية والسلام بوسيلة ماجادت به نفوسكم المكرمة https://t.co/NZlABNMD6j
أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان من اخوتي واخواتي الدبلوماسيين والموظفين في السفارة السورية في قطر لمشاركتهم في حملة #حق_الشام وتبرعهم براتب يوم عمل كامل ،وهذه المرة الثانية خلال هذين الشهرين ،كل المحبة والتقدير والاحترام لكم جميعاً pic.twitter.com/7Sp4TbOTaR— Nezar alhrakey (@AlherakN) February 28, 2020