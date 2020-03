فيلم لطبيب أمريكي عن وباء عالمي.. وعيادته تعج الآن بمرضى كورونا (فيديو)

الفيلم يظهر فيه مسؤول حكومي يبدو غامضًا، ويقف بجانب مقبرة جماعية عند أحد حقول مدينة بيتسبرغ الأمريكية، متأملًا المثوى الأخير لعشرات ضحايا وباء الإنفلونزا الإسبانية التي حصدت أرواح نحو 100 مليون شخص عام 1918.

وقال دينيس كارول، مدير وحدة التهديدات الناشئة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "إن موقع القبر هذا هو تذكير بالدمار الذي يمكن أن تسببه جائحة الإنفلونزا". هذا النوع من المذبحة لا ينحسر في التاريخ".

Pandemic: How to Prevent an Outbreak. Coming January 22 on Netflix. https://t.co/PCA7KxAW8r. #netflixpandemic. My project with @myanrcgarry, Glenn Geller, Josh Altman, Jeremiah Crowell @ZPZProduction pic.twitter.com/fkpQzLSLdD