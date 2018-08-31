الجمعة 31 أغسطس 2018 09:29
فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد بسبب مخاوف أمنية
قال النائب الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز الخميس إنه سيلغي خططا لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تجسد النبي محمد.
نشر النائب اليميني المتطرف بيانا جاء فيه:-
- لن أوقف حملتي الشخصية ضد الإسلام لكن الخطر على الأبرياء بالإضافة لخطر شن هجمات على هولندا بسبب المسابقة المقترحة كبير جدا.
- أثبت هذا مرة أخرى وجهة نظري بشأن الطبيعة غير المتسامحة للإسلام.
معلومات أساسية
- اعتقلت الشرطة الهولندية هذا الأسبوع رجلا في السادسة والعشرين من عمره للاشتباه في تهديده لفيلدرز بسبب المسابقة المقترحة.
- في باكستان، تظاهر الآلاف احتجاجا على المسابقة في مسيرة نظمها حزب حركة لبيك الإسلامي.
- دعا الحزب باكستان والدول الإسلامية الأخرى إلى قطع علاقاتها مع هولندا.
- نشرت صحيفة يولاندس بوستن الهولندية في عام 2005 رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد أثارت موجة من الاحتجاجات في أنحاء العالم الإسلامي وتسببت في عدة محاولات لقتل رئيس تحريرها أو الرسام الكاريكاتيري كورت فسترجارد.
- بعد عشر سنوات اقتحم مسلحان مكاتب مجلة شارلي إبدو في باريس، التي عرف عنها نشرها لرسوم هزلية عن النبي محمد، وقتلا 12 شخصا.
- دافع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأسبوع الماضي عن حق فيلدرز في تنظيم المسابقة وقال إنها تقع ضمن نطاق حرية التعبير لكنه شدد أيضا على أن الخطة ليست مبادرة من الحكومة.
- احتل حزب الحرية المناهض للإسلام الذي ينتمي له فيلدرز المركز الثاني في انتخابات عامة أجريت العام الماضي لكنه ليس جزءا من الحكومة.
- كان فيلدرز يعتزم إقامة المسابقة في مكاتب حزبه داخل مبنى البرلمان.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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