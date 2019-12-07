الدوري الإنجليزي الممتاز
السبت 7 ديسمبر 2019 22:44

فيفا يهنئ صلاح بعد مشاركته في مباراة ليفربول وبورنموث

نجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث في مباراة ليفربول وبورنموث
رويترز
حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، على تهنئة المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول لوصوله إلى 100 مباراة في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وقالت تغريدة على الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للعبة بموقع تويتر "الهدف 63 في الظهور رقم 100 للفرعون المصري صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وحقق ليفربول فوزاً على بورنموث بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب فيتنس فيرست، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري المحلي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وسجل صلاح 7 أهداف مع ليفربول في شباك بورنموث ليتصدر قائمة الهدافين لتاريخ مواجهات الفريقين في المسابقة متفوقًا على ثنائي ليفربول السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو حيث سجل كل منهما 3 أهداف.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
محمد صلاح

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: بثنائية فرنسية.. ريال مدريد يتخطى إسبانيول
Thumbnail
شاهد: كيف تسبب الجيش المصري في انسحاب شركة إماراتية من العاصمة الإدارية؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: بثنائية فرنسية.. ريال مدريد يتخطى إسبانيول
  2. شاهد: كيف تسبب الجيش المصري في انسحاب شركة إماراتية من العاصمة الإدارية؟
  3. شاهد: ليفربول يواصل الانتصارات وصلاح يعود للتهديف
  4. شاهد: هدف على طريقة مارادونا للكوري سون في مرمى بيرنلي
  5. شقيق بوتفليقة يرفض الإجابة عن أسئلة المحكمة في قضية فساد [فيديو]